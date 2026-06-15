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DTM trifft fetzigen Rock ’n’ Roll am Lausitzring - Konzert von Dick Brave

Festivalfeeling am Lausitzring. Während der DTM-Veranstaltung kommen auch Rock ’n’ Roll-Fans auf ihre Kosten, denn Dick Brave tritt auf der DTM Powerstage auf.

DTM

Dick Brave alias Sasha sorgt für Rock ’n’ Roll-Feeling bei der DTM
Dick Brave alias Sasha sorgt für Rock ’n’ Roll-Feeling bei der DTM
Foto: Marcel Brell
Dick Brave alias Sasha sorgt für Rock ’n’ Roll-Feeling bei der DTM
© Marcel Brell

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Handfester Motorsport trifft auffetzigen Rock ’n’ Roll. Bei der DTM-Veranstaltung auf dem DEKRA Lausitzring können sich die Fans, neben spektakulären Motorsport, auch auf musikalische Highlights freuen.Am Samstagabend gibt «Dick Brave» alias Sasha, Deutschlands bekanntester Rock ’n’ Roller, auf der «DTM Powerstage presented by Pirelli» Vollgas.

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Der Lausitzring bietet beim dritten DTM-Stopp auch neben der Strecke ein Top-Programm. Am Freitagabend gibt es in der DTM Fan Zone das Cinestar-Open-Air-Kino mit dem Film «Need for Speed».

Am Samstagabend wird es dann auf der «DTM Powerstage presented by Pirelli» laut: Erst heizen die Coldplay-Tribute-Band Goldplay.live und DJ Tomekk den Besuchern ein, bevor Dick Brave alias Sasha mit Rock ’n’ Roll für Festival-Feeling und beste Stimmung sorgt. Das Open-Air-Konzert ist für alle Ticketinhaber kostenlos.

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Im Anschluss erwartet die Besucher zudem ein Public Viewing der Fußball-Weltmeisterschaft: Ab 22 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Elfenbeinküste.

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Tickets gibt es ab 59 Euro unter dtm.com. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

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