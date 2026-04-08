Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Tourenwagen
  4. /
  5. DTM
  6. /
  7. News
Werbung
DTM vor Saisonstart: Finaler Härtetest am Red Bull Ring
Kommenden Dienstag findet auf dem Red Bull Ring der offizielle Vorsaisonstart der DTM statt, ehe rund eineinhalb Wochen später die neue Saison dort startet. Alle Informationen zum Test.
DTM
Die DTM-Fahrzeuge kehren Dienstag auf den Red Bull Ring zurückDie DTM-Fahrzeuge kehren Dienstag auf den Red Bull Ring zurückFoto: DTM//Gruppe C Photography
Die DTM-Fahrzeuge kehren Dienstag auf den Red Bull Ring zurück© DTM//Gruppe C Photography
Empfehlungen
Werbung
Werbung
Die DTM 2026 steht in den Startlöchern: Der offizielle Testtag am Dienstag, 14. April, auf dem Red Bull Ring in Österreich wird für Fahrer und Team zur Generalprobe für die neue Saison. Die Piloten haben knapp acht Stunden Streckenzeit, um sich auf den Saisonstart vorzubereiten und sich mit den neuen, exklusiv von Pirelli für die DTM entwickelten Reifen vertraut zu machen. Fans können das Kräftemessen des vollständigen DTM-Feldes kostenlos von der Steiermark-Tribüne verfolgen und bekommen einen Vorgeschmack auf das, was sie beim DTM-Auftakt an gleicher Stelle vom 24. bis 26. April erwartet.
Werbung
Werbung
Mit Lamborghini-Ass Mirko Bortolotti (I/TGI Team by GRT), Porsche-Werksfahrer Thomas Preining (A/Manthey) und Marco Wittmann (Fürth/Schubert Motorsport) im BMW M4 GT3 Evo wollen drei DTM-Champions beim Test die Voraussetzungen für einen weiteren Titel schaffen. Prominenter Rückkehrer ist der Südafrikaner Kelvin van der Linde, der als Teamkollege von Wittmann nun einen BMW M4 GT3 Evo steuert. Vier Neuzugänge betreten die DTM-Bühne und treffen in Spielberg erstmals auf die Konkurrenz: Die erfahrenen GT-Asse Matteo Cairoli (Emil Frey Racing) und Marco Mapelli (Red Bull Team Abt) aus Italien bringen internationales Topniveau mit. Der Däne Bastian Buus (Land-Motorsport) und Finn Wiebelhaus (HRT Ford Racing) aus Obertshausen, Sieger der „Road to DTM” im ADAC GT Masters, stehen zwei Youngster ebenfalls erstmals im DTM-Scheinwerferlicht.
Empfehlungen
Mit Spannung wird die DTM-Premiere des Lamborghini Temerario GT3 erwartet, der mit einem 4-Liter-V8-Biturbo-Motor rund 585 PS auf die Strecke bringt und vom TGI Team by GRT sowie dem Red Bull Team Abt eingesetzt wird. Porsche, Ferrari und Ford sind zudem mit neuen Evo-Modellen ihrer bewährten Rennfahrzeuge am Start. Zusätzlich richtet sich der Blick auf den neuen, exklusiv für die DTM entwickelte Pirelli-Slick.
Werbung
Werbung
Programm offizieller Testtag der DTM (vorläufig):
Uhrzeit
Sitzung
08:40 – 11:55 Uhr
DTM Test-Session 1
13:35 – 13:45 Uhr
Simulation Rennstart
13:50 – 17:00 Uhr
DTM Test-Session 2
17:15 – 17:55 Uhr
DTM Qualifying Simulation
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • DTM
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Ayhancan Güven
192
2
Lucas Auer
188
3
Maro Engel
184
4
Thomas Preining
182
5
Marco Wittmann
170
6
René Rast
169
7
Jordan Pepper
164
8
Jack Aitken
162
9
Jules Gounon
142
10
Thierry Vermeulen
102
Mehr laden
EventsAlle DTM Events
  • Red Bull Ring
    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event
  • Zandvoort
    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Lausitzring
    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Norisring
    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  • Oschersleben
    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event
  1. Red Bull Ring
    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event
  2. Zandvoort
    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Lausitzring
    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  4. Norisring
    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  5. Oschersleben
    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event
Tourenwagen NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM