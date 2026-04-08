DTM vor Saisonstart: Finaler Härtetest am Red Bull Ring

George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot.
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Die DTM 2026 steht in den Startlöchern: Der offizielle Testtag am Dienstag, 14. April, auf dem Red Bull Ring in Österreich wird für Fahrer und Team zur Generalprobe für die neue Saison. Die Piloten haben knapp acht Stunden Streckenzeit, um sich auf den Saisonstart vorzubereiten und sich mit den neuen, exklusiv von Pirelli für die DTM entwickelten Reifen vertraut zu machen. Fans können das Kräftemessen des vollständigen DTM-Feldes kostenlos von der Steiermark-Tribüne verfolgen und bekommen einen Vorgeschmack auf das, was sie beim DTM-Auftakt an gleicher Stelle vom 24. bis 26. April erwartet.
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Mit Lamborghini-Ass Mirko Bortolotti (I/TGI Team by GRT), Porsche-Werksfahrer Thomas Preining (A/Manthey) und Marco Wittmann (Fürth/Schubert Motorsport) im BMW M4 GT3 Evo wollen drei DTM-Champions beim Test die Voraussetzungen für einen weiteren Titel schaffen. Prominenter Rückkehrer ist der Südafrikaner Kelvin van der Linde, der als Teamkollege von Wittmann nun einen BMW M4 GT3 Evo steuert. Vier Neuzugänge betreten die DTM-Bühne und treffen in Spielberg erstmals auf die Konkurrenz: Die erfahrenen GT-Asse Matteo Cairoli (Emil Frey Racing) und Marco Mapelli (Red Bull Team Abt) aus Italien bringen internationales Topniveau mit. Der Däne Bastian Buus (Land-Motorsport) und Finn Wiebelhaus (HRT Ford Racing) aus Obertshausen, Sieger der „Road to DTM” im ADAC GT Masters, stehen zwei Youngster ebenfalls erstmals im DTM-Scheinwerferlicht.
Mit Spannung wird die DTM-Premiere des Lamborghini Temerario GT3 erwartet, der mit einem 4-Liter-V8-Biturbo-Motor rund 585 PS auf die Strecke bringt und vom TGI Team by GRT sowie dem Red Bull Team Abt eingesetzt wird. Porsche, Ferrari und Ford sind zudem mit neuen Evo-Modellen ihrer bewährten Rennfahrzeuge am Start. Zusätzlich richtet sich der Blick auf den neuen, exklusiv für die DTM entwickelte Pirelli-Slick.
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