DTM weitet SimRacing-Aktivitäten aus und startet auf iRacing durch

Die DTM weitet ihr Engagement im SimRacing aus: Fans des virtuellen Motorsports können die DTM ab sofort auf der Plattform iRacing erleben. Auf der weltweit größten SimRacing Plattform sind vor den acht DTM Events in der Saison 2026 jeweils Community Rennen geplant. Die DTM auf iRacing ergänzt das bestehende SimRacing-Angebot auf der Plattform RaceRoom, auf der auch 2026 wieder die DTM eSports Championship ausgetragen wird.

Mit über 350.000 registrierten Spielerinnen und Spielern zählt iRacing zu den weltweit größten und beliebtesten Anbietern für Motorsport Simulationen. Die Plattform richtet sich insbesondere an Freunde realistischer Hardcore Rennsimulationen, die sich hier in einem offenen, globalen Ranking System miteinander messen können. Mit der DTM gewinnt iRacing neben bestehenden Kooperationen mit NASCAR, IndyCar und weiteren Rennserien einen bedeutenden neuen Partner.

«Das Interesse an der DTM von SimRacern ist enorm – das sehen wir sowohl bei Online‑Rennen als auch in den Simulatoren bei den DTM‑Events vor Ort. Wir freuen uns, durch die Partnerschaft mit iRacing die virtuelle DTM einem noch größeren Kreis von SimRacern zugänglich zu machen. In unserer langfristig angelegten Kooperation planen wir neben der Integration in die Simulation auch gemeinsame Marketing‑ und Community‑Aktivitäten», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

«Wir freuen uns, die DTM zu unserem stetig wachsenden Portfolio an professionellen Rennserien auf iRacing hinzuzufügen», sagt iRacing-Präsident Tony Gardner. «Die iRacing DTM Series ist eine großartige Gelegenheit für die globale Simracing-Community, den Nervenkitzel der DTM im virtuellen Format zu erleben – mit Rennen, an denen jeder teilnehmen kann, und einem Kalender, der dem Original sehr nahekommt. Wir freuen uns auf eine spannende Saison!»

Die iRacing DTM Series geht immer am Donnerstag vor einem DTM Rennen um 20 Uhr an den Start. Die Startzeiten sind dabei so gewählt, dass Sim Racer weltweit die Möglichkeit zur Teilnahme haben. Los geht es für die iRacing-Community am 23. April auf dem virtuellen Red Bull Ring. Danach folgen Stationen in Zandvoort, Spa und Brands Hatch, bevor es in der zweiten Saisonhälfte in Oschersleben weitergeht – gefolgt vom Nürburgring, dem Sachsenring und dem großen Finale auf dem Hockenheimring.

An der neuen virtuellen Rennserie kann jeder teilnehmen, der auf der Plattform registriert ist, und sich die Action der DTM nach Hause holen. Über die renommierte Plattform «Trading Paints» sind in Kürze auch alle offiziellen Liveries der DTM Saison 2025 für iRacing verfügbar.