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Erneute Porsche-Doppelbestzeit bei der DTM in Oschersleben

Thomas Preining wiederholte im zweiten DTM-Training in Oschersleben seine Trainingsbestzeit. Erneut nahmen beide Manthey Porsche die ersten beiden Positionen im Klassement ein.

Jonas Plümer

Von

DTM

Auch im zweiten Training zementierte Preining die Bestzeit in den Asphalt
Auch im zweiten Training zementierte Preining die Bestzeit in den Asphalt
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Auch im zweiten Training zementierte Preining die Bestzeit in den Asphalt
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Auch das zweite DTM-Training in Oschersleben endete mit einer Bestzeit von Thomas Preining. Wie am Vormittag fuhr der Österreicher die schnellste Runde. Der 2023er DTM-Champion umrundete den Kurs im Manthey Porsche in 1:22.425 Minuten.

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Rang zwei sicherte sich erneut sein Teamkollege Ricardo Feller. 0,081 Sekunden fehlten dem Schweizer auf die Bestzeit.

Luca Engstler fuhr im Abt Lamborghini auf den dritten Rang.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Oschersleben Training 2 (Top 10):

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  1. Thomas Preining – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R

  2. Ricardo Feller – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R

  3. Luca Engstler – ABT Sportsline – Lamborghini Temerario GT3

  4. Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

  5. Mirko Bortolotti – Grasser Racing Team – Lamborghini Temerario GT3

  6. Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  7. Jules Gounon – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  8. Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3

  9. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  10. Tom Kalender - Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3

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01

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Thomas Preining

Manthey

91

30

1:22,493

02

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Ricardo Feller

Manthey

90

26

+0,179

03

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

21

+0,251

04

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

27

+0,365

05

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

25

+0,394

06

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

20

+0,479

07

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

27

+0,526

08

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

29

+0,540

09

Nicki Thiim

Nicki Thiim

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Nicki Thiim

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

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