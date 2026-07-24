Erneute Porsche-Doppelbestzeit bei der DTM in Oschersleben
Thomas Preining wiederholte im zweiten DTM-Training in Oschersleben seine Trainingsbestzeit. Erneut nahmen beide Manthey Porsche die ersten beiden Positionen im Klassement ein.
Auch das zweite DTM-Training in Oschersleben endete mit einer Bestzeit von Thomas Preining. Wie am Vormittag fuhr der Österreicher die schnellste Runde. Der 2023er DTM-Champion umrundete den Kurs im Manthey Porsche in 1:22.425 Minuten.
Rang zwei sicherte sich erneut sein Teamkollege Ricardo Feller. 0,081 Sekunden fehlten dem Schweizer auf die Bestzeit.
Luca Engstler fuhr im Abt Lamborghini auf den dritten Rang.
Ergebnis DTM Oschersleben Training 2 (Top 10):
Thomas Preining – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R
Ricardo Feller – Manthey Racing – Porsche 911 GT3 R
Luca Engstler – ABT Sportsline – Lamborghini Temerario GT3
Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3
Mirko Bortolotti – Grasser Racing Team – Lamborghini Temerario GT3
Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Jules Gounon – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3
Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Tom Kalender - Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3
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