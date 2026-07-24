Erneute Porsche-Doppelbestzeit bei der DTM in Oschersleben

Auch das zweite DTM-Training in Oschersleben endete mit einer Bestzeit von Thomas Preining. Wie am Vormittag fuhr der Österreicher die schnellste Runde. Der 2023er DTM-Champion umrundete den Kurs im Manthey Porsche in 1:22.425 Minuten.

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Rang zwei sicherte sich erneut sein Teamkollege Ricardo Feller. 0,081 Sekunden fehlten dem Schweizer auf die Bestzeit.

Luca Engstler fuhr im Abt Lamborghini auf den dritten Rang.

Ergebnis DTM Oschersleben Training 2 (Top 10):

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