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Fahrzeugeinstufung der DTM am Nürburgring mit großen Anpassungen

Vor dem finalen Tag der DTM auf dem Nürburgring gibt es große Anpassungen an der Balance of Performance in Deutschlands bekanntester Rennserie.

DTM

Die DTM am Nürburgring
Die DTM am Nürburgring
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Die DTM am Nürburgring
© DTM//Gruppe C Photography

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Die Balance of Performance der DTM wird vor dem zweiten Renntag auf dem Nürburgring angepasst. Aston Martin, BMW, Lamborghini, McLaren und Mercedes-AMG erhalten eine bessere Einstufung. Die Einstufungen des Ferrari, Ford und Porsche bleiben unverändert.

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Der Aston Martin Vantage GT3 darf zehn Kilogramm ausladen, so dass das Mindestgewicht nun 1.295 Kilogramm beträgt. Zudem steigt der maximale Ladedruck von 1,94 bar auf 1,96 bar an.

Auch der BMW M4 GT3 bekommt zehn Kilogramm Gewicht raus, so dass der Wagen am Sonntag in der Eifel ohne Zusatzgewicht antritt. Das Gewicht beträgt nun 1.300 Kilogramm. Zusätzlich wird der Ladedruck im höheren Drehzahlbereich erhöht.

Um fünf Kilogramm darf der Lamborghini Temerario GT3 ausladen. Das Mindestgewicht des italienischen Boliden beträgt nun 1.325 Kilogramm. Der maximale Ladedruck wird auf 1,75 bar erhöht.

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Satte 20 Kilogramm darf der McLaren 720S GT3 ausladen. Das Mindestgewicht sinkt damit auf 1.290 Kilogramm, so dass das britische Fahrzeug am Sonntag in der Eifel der leichteste DTM-Wagen sein wird.

Ebenfalls um gleich 20 Kilo darf der Mercedes-AMG GT3 ausladen. Das Mindestfewicht sinkt somit auf 1.325 Kilogramm.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

39

1:00:11,283

1:26,178

25

02

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

84

39

+0,517

1:26,050

20

03

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

39

+0,918

1:26,655

16

04

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

39

+2,571

1:26,611

13

05

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

39

+3,112

1:26,441

11

06

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

39

+6,703

1:26,467

10

07

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

39

+9,165

1:26,235

9

08

Timo Glock

Dörr Motorsport

Timo Glock

Dörr Motorsport

16

39

+10,043

1:26,797

8

09

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Abt Sportsline

10

39

+11,157

1:26,533

7

10

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Land Motorsport

29

39

+12,225

1:27,062

6

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