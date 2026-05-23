Ferrari-Dominanz im DTM-Qualifying - Matteo Cairoli auf Pole-Position

Debüt für Matteo Cairoli, der Italiener hat sich die Pole-Position für den ersten DTM-Lauf in Zandvoort gesichert. Für Cairoli ist es die erste Pole in seinem erst dritten Qualifying. Cairoli umrundete den Kurs in 1:32.974 Minuten.

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Rang zwei belegte Thierry Vermeulen im zweiten Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing. 0,171 Sekunden fehlten dem Niederländer auf seinen Teamkollegen. Die beiden Ferrari waren in einer eigenen Welt unterwegs, da sie rund 0,4 Sekunden Vorsprung auf den engsten Verfolger hatte.

Lucas Auer komplettiert im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 die Top 3-Positionen.

Nach nur zweieinhalb Minuten musste die Sitzung mit der Roten Flagge unterbrochen werden. Im zweiten Sektor befand sich eine Ölspur auf der Strecke und der Kurs in den Dünen musste gereinigt werden. Kelvin van der Linde verursachte die Spur, weshalb der Südafrikaner under Investigation gesetzt wurde und die Rennleitung bekanntgab, dass die schnellste Runde des BMW-Piloten gestrichen wird. Während der langen Unterbrechung schaffte es die Mannschaft von Schubert Motorsport den BMW M4 GT3 zu reparieren, so dass van der Linde am restlichen Qualifying teilnehmen konnte. Doch der BMW-Werksfahrer aus Südafrika stellte sein Fahrzeug kurz darauf wieder in der Box ab, ohne eine schnelle Runde zu absolvieren. Torsten Schubert gab kurz darauf bekannt, dass das Team das Auto bewusst abgestellt hatte, um nicht weitere Folgeschäden zu riskieren.

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DTM Zandvoort Qualifying 1 (Top 10):

Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3 Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3 Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3 Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3 Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3 Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3 Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R