Ferrari-Pilot Matteo Cairoli auf Pole-Position im ersten DTM-Rennen
Matteo Cairoli hat sich im Emil Frey Racing Ferrari die Pole-Position für das erste DTM-Rennen auf dem Nürburgring gesichert. Rang zwei für Thomas Preining.
Matteo Cairoli wird das erste DTM-Rennen auf dem Nürburgring von der Pole-Position aufnehmen. In letzter Sekunde sicherte sich der Emil Frey Racing-Pilot die Pole-Position. Der Italiener umrundete den Kurs in 1:25.345 Minuten.
Platz zwei sicherte sich Thomas Preining. Dem Österreicher fehlten 0,036 Sekunden auf die Bestzeit.
Lucas Auer komplettiert im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.
Ergebnis DTM Nürburgring Qualifying 1 (Top 10):
Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
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