Final: Nur ein Grasser Lamborghini bei der DTM in Oschersleben

Das DTM-Feld wird in Oschersleben nur 20 Fahrzeuge umfassen. Das Grasser Racing Team gab nun bekannt, dass das der auf dem Norisring verunfallte Lamborghini Temerario GT3 bei der Veranstaltung in der Magdeburger Börde nicht an den Start gehen wird. Das Team schaffte es aufgrund des Ersatzteilemangels den Boliden nicht rechtzeitig aufzubauen.

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«Wir hätten sicher einen Piloten gefunden, aber es liegt an der Lieferung der Teile, dass wir das Fahrzeug nicht rechtzeitig reparieren können. Das ist logistisch nicht umsetzbar», so Gottfried Grasser am heutigen Freitag gegenüber Motorsport-Total. Zuvor gab der Österreicher in dieser Woche bekannt, dass das Team am Aufbau des Fahrzeugs arbeitet, es aber unwahrscheinlich ist, dass der Wagen in Sachsen-Anhalt fährt.

Die Mannschaft arbeitet derzeit daran, dass der Wagen am Nürburgring wieder an den Start gehen wird. «Wir sind diesbezüglich mit Lamborghini im Austausch und halten das für realistisch», so der Österreicher.

Wer am Nürburgring das Fahrzeug steuern wird ist noch unklar, fix ist, dass es nicht Maximilian Paul sein wird. Der Lamborghini-Werksfahrer erlitt bei dem Unfall mit Kelvin van der Linde einen Schied- und Wadenbeinbruch und verletzte sich auch an einem Wirbel. Aus dem Lamborghini-Werksfahrerkader haben noch Christian Engelhart, Patric Niederhauser, Franck Perera und Andrea Caldarelli Erfahrung in der DTM.

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