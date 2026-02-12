Finn Wiebelhaus arbeitet sich weiter in Richtung DTM vor

Für Finn Wiebelhaus reißen die positiven Nachrichten nicht ab: Der amtierende ADAC GT Masters-Champion wurde offiziell in das Motorsport Team Germany aufgenommen und im Anschluss vom ADAC Hessen-Thüringen e.V. als «Motorsportler des Jahres» ausgezeichnet. Die Aufnahme in das Motorsport Team Germany erfolgte im Rahmen der offiziellen Kaderpräsentation in der Motorworld München durch die ADAC Stiftung Sport und den Deutschen Motor Sport Bund (DMSB). Der 19-jährige GT-Pilot aus Obertshausen gehört damit zu den 26 ausgewählten deutschen Nachwuchstalenten, die 2026 in insgesamt neun Disziplinen gefördert werden. Wiebelhaus ist einer von vier GT-Sportlern im Kader und erhält gezielte Unterstützung für seinen weiteren Karriereweg im internationalen Automobilsport.
Grundlage für die Berufung ist eine außergewöhnliche Saison 2025: Gemeinsam mit dem Haupt Racing Team gewann Wiebelhaus den Titel im ADAC GT Masters, schrieb Motorsportgeschichte mit der ersten Meisterschaft für den Ford Mustang GT3 und sicherte sich zusätzlich die Road to DTM-Trophy. Damit zählt der Förderpilot des ADAC Hessen-Thüringen e.V. zu den erfolgreichsten deutschen GT-Nachwuchsfahrern des Jahres. Nur einen Tag nach der Kaderaufnahme folgte eine hochkarätige Auszeichnung: Bei der Jahresehrung des ADAC Hessen-Thüringen e.V. wurde Wiebelhaus als Motorsportler des Jahres geehrt. Bereits 2022 war er vom Landesverband als Kartsportler des Jahres ausgezeichnet worden, nun folgt die nächste Anerkennung auf höherem sportlichem Niveau. «Die Aufnahme in das Motorsport Team Germany ist ein wichtiger Schritt für meine weitere Entwicklung», sagt Wiebelhaus. «Dann nur einen Tag später vom ADAC Hessen-Thüringen als Motorsportler des Jahres ausgezeichnet zu werden, bedeutet mir sehr viel und ist eine schöne Bestätigung für die Arbeit der gesamten Saison.» Neben dem Motorsport Team Germany gehört Wiebelhaus auch dem Ford Racing Driver Development Team an. Nach den Highlights der vergangenen Tage, sich der Blick nun klar nach vorne: «Nun steht der Rennsport wieder im Fokus. Unser klares Ziel bleibt der nächste Schritt Richtung DTM. Noch ist nichts entschieden, aber wir arbeiten mit voller Konzentration daran, diese Chance möglich zu machen.»
