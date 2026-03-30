Freier Eintritt beim DTM-Test auf dem Red Bull Ring
Rund eineinhalb Wochen vor dem Saisonauftakt der DTM findet auf dem Red Bull Ring der offizielle Testtag statt. Fans haben kostenfreien Eintritt auf dem GP-Kurs in der Steiermark.
Die DTM-Saison 2026 beginnt am letzte April-Wochenende auf dem Red Bull Ring. Erstmals startet die Saison von Deutschlands bekanntester Rennserie auf dem populären Kurs im grünen Herz von Österreich.
Wenn es beim offiziellen Testtag (14. April) am Red Bull Ring zum ersten Kräftemessen in der DTM 2026 kommt, gilt auch für Fans freie Fahrt. Die Zuschauer können die ersten Testaktivitäten der neuen Saison auf dem Formel-1-Kurs im österreichischen Spielberg kostenlos und live verfolgen. Von der Steiermark-Tribüne aus haben die Besucher beste Sicht auf die Fahraction der DTM-Stars. Zwei Testsessions stehen auf dem Red Bull Ring an: Die erste Session läuft von 9:00 bis 11:45 Uhr, bevor es für die DTM-Piloten von 13:00 bis 17:55 Uhr ein zweites Mal auf die Strecke geht.
Neben der DTM bereiten sich auch die Teams und Fahrer aus dem ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany auf dem Red Bull Ring auf die neue Saison vor.
Am 15. April haben die Teams aus der traditionsreichen GT3-Serie die Strecke für sich, ehe am 16. April die GT4-Boliden aus der ADAC GT4 Germany die Kontrolle am Red Bull Ring übernehmen.
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