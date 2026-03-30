Freier Eintritt beim DTM-Test auf dem Red Bull Ring

Wenn es beim offiziellen Testtag (14. April) am Red Bull Ring zum ersten Kräftemessen in der DTM 2026 kommt, gilt auch für Fans freie Fahrt. Die Zuschauer können die ersten Testaktivitäten der neuen Saison auf dem Formel-1-Kurs im österreichischen Spielberg kostenlos und live verfolgen. Von der Steiermark-Tribüne aus haben die Besucher beste Sicht auf die Fahraction der DTM-Stars. Zwei Testsessions stehen auf dem Red Bull Ring an: Die erste Session läuft von 9:00 bis 11:45 Uhr, bevor es für die DTM-Piloten von 13:00 bis 17:55 Uhr ein zweites Mal auf die Strecke geht.