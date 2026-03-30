Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Tourenwagen

  4. /

  5. DTM

  6. /

  7. News

Werbung

Freier Eintritt beim DTM-Test auf dem Red Bull Ring

Rund eineinhalb Wochen vor dem Saisonauftakt der DTM findet auf dem Red Bull Ring der offizielle Testtag statt. Fans haben kostenfreien Eintritt auf dem GP-Kurs in der Steiermark.

Jonas Plümer

Von

DTM

Der Vorsaisontest der DTM findet auf dem Red Bull Ring statt
Der Vorsaisontest der DTM findet auf dem Red Bull Ring statt
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Der Vorsaisontest der DTM findet auf dem Red Bull Ring statt
© DTM//Gruppe C Photography

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Die DTM-Saison 2026 beginnt am letzte April-Wochenende auf dem Red Bull Ring. Erstmals startet die Saison von Deutschlands bekanntester Rennserie auf dem populären Kurs im grünen Herz von Österreich. Den kompletten Rennkalender könnt ihr hier einsehen.

Werbung

Werbung

Wenn es beim offiziellen Testtag (14. April) am Red Bull Ring zum ersten Kräftemessen in der DTM 2026 kommt, gilt auch für Fans freie Fahrt. Die Zuschauer können die ersten Testaktivitäten der neuen Saison auf dem Formel-1-Kurs im österreichischen Spielberg kostenlos und live verfolgen. Von der Steiermark-Tribüne aus haben die Besucher beste Sicht auf die Fahraction der DTM-Stars. Zwei Testsessions stehen auf dem Red Bull Ring an: Die erste Session läuft von 9:00 bis 11:45 Uhr, bevor es für die DTM-Piloten von 13:00 bis 17:55 Uhr ein zweites Mal auf die Strecke geht.

Neben der DTM bereiten sich auch die Teams und Fahrer aus dem ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany auf dem Red Bull Ring auf die neue Saison vor.

Empfehlungen

Am 15. April haben die Teams aus der traditionsreichen GT3-Serie die Strecke für sich, ehe am 16. April die GT4-Boliden aus der ADAC GT4 Germany die Kontrolle am Red Bull Ring übernehmen.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Ayhancan Güven

Ayhancan Güven

192

2

Lucas Auer

Lucas Auer

188

3

Maro Engel

Maro Engel

184

4

Thomas Preining

Thomas Preining

182

5

Marco Wittmann

Marco Wittmann

170

6

René Rast

René Rast

169

7

Jordan Pepper

Jordan Pepper

164

8

Jack Aitken

Jack Aitken

162

9

Jules Gounon

Jules Gounon

142

10

Thierry Vermeulen

Thierry Vermeulen

102

Events

Alle DTM Events

  • Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event

  • Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event

  • Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event

  1. Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event

  2. Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  3. Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  4. Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event

  5. Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event

Tourenwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien