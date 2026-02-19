Weiter zum Inhalt
Gelähmtes DTM-Ass Robert Wickens: Große Ehre für Kanadier

Der ehemalige DTM-Pilot, der seit einem fürchterlichen IndyCar-Unfall im Jahr 2018 querschnittsgelähmt ist, wird am kommenden Samstag in die Canadian Motorsport Hall of Fame aufgenommen.

Jonas Plümer

Von

DTM

Große Ehre für Robert Wickens. Der 36-jährige Kanadier wird am kommenden Samstag in die Canadian Motorsport Hall of Fame aufgenommen. Zwischen 2012 und 2017 fuhr der Nordamerikaner mit Mercedes in der DTM.

Zwischen 2012 und 2017 nahm der Kanadier für Mercedes in der DTM teil. Von seinen 84 Rennen konnte Wickens sechs gewinnen. Sein bestes DTM-Jahr erlebte Wickens 2016, als er den vierten Rang in der Gesamtwertung belegen konnte. Nach seinem IndyCar-Wechsel konnte sich Wickens auch in der amerikanischen Formelmeisterschaft schnell als Toppilot etablieren, ehe er am 19. August schwer in Pocono verunglückte, als sein Schmidt Peterson Motorsports-Bolide aufstieg und heftig in den Fangzaun einschlug.

Bei dem tragischen Unfall in Pennsylvania erlitt Wickens eine Querschnittslähmung. Zu seinen Verletzungen gehörten ein Bruch der Brustwirbelsäule, eine Rückenmarksverletzung, ein Nackenbruch, Schienbein- und Wadenbeinbrüche in beiden Beinen, Brüche in beiden Händen, ein gebrochener rechter Unterarm, ein gebrochener Ellbogen, eine Gehirnerschütterung, vier gebrochene Rippen und eine Lungenprellung. Die Motorsportwelt war schockiert. Doch wer Wickens auf Instagram verfolgte, merkte schnell, dass er sich mit seiner Situation nicht abfinden wollte. Zu groß war seine Leidenschaft für den Motorsport – und das Leben.

Robert Wickens kämpfte sich in den aktiven Motorsport zurück

Wickens dokumentierte seinen Genesungsprozess detailliert. Und trotz seiner Querschnittslähmung stellten sich schon bald die ersten Erfolge ein. Zunächst kämpfte sich Wickens zurück auf die Skipisten. 1258 Tage nach seinem Unfall fuhr er 2022 sein erstes Autorennen in der amerikanischen IMSA Michelin Pilot Challenge und trat mit einem Hyundai Elantra N TCR an. Ein Jahr später gewann er die TCR-Meisterschaft in der Langstreckenserie.

Im Jahr 2025 bestritt er erstmals mit einem Hyundai Elantra N TCR das 24h-Rennen auf dem Nürburgring. Zudem bestritt er mit einer Corvette Z06 GT3.R die Sprintrennen der amerikanischen IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

In der Gala am kommenden Samstag werden, neben Wickens, eine Vielzahl weiterer kanadischer Motorsportler in die Canadian Motorsport Hall of Fame aufgenommen.

