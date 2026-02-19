Weiter zum Inhalt
Gigantentreffen: DTM trifft auch 2026 am Lausitzring auf Truck-Racing

Auch in diesem Jahr treffen die filigranen GT3-Boliden der DTM auf dem Lausitzring auf die Giganten aus dem Truckrennsport. Die neue deutsche TGP-Meisterschaft fährt im Rahmenprogramm in Brandenburg.

Jonas Plümer

Von

DTM

Gigantentreffen auf dem Lausitzring
Gigantentreffen auf dem Lausitzring
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Gigantentreffen auf dem Lausitzring
© DTM//Gruppe C Photography

Auch in diesem Jahr kommt es bei der DTM auf dem Lausitzring zum Gigantentreffen, denn erneut wird Truck-Racing in die Veranstaltung auf dem Kurs in Brandenburg ins Programm integriert. Die neue deutsche TGP-Meisterschaft wird im Rahmenprogramm der DTM antreten. Im Vorjahr fuhr die Truck-Europameisterschaft zusammen mit der DTM auf dem Infieldkurs des Triovals.

Die TGP-Meisterschaft ist der nächste Schritt in der Weiterentwicklung der Marke Truck-Grand-Prix. Sie ist keine Kopie des Originals – sie ist eine neue Rennserie mit deutschem Meistertitel und klarer Haltung: drei Wochenenden, drei unterschiedliche Charaktere, ein Ziel: bestehende Truck-Racing-Fans begeistern und neue gewinnen.

Zusammen mit der Dutch Truck Racing-Meisterschaft hat sich die Organisation des Truck GP vorgenommen, den Nervenkitzel und die sportliche Emotion noch weiterzutragen – zu mehr Menschen, mehr Strecken, mehr Momenten. Somit wird die TGP-Meisterschaft 2026 an drei Wochenenden in Deutschland ausgefahren.

Drei Rennwochenenden in Deutschland 2026

Auf dem Hockenheimring findet die Premiere statt: laut, modern und konsequent auf die Next Gen ausgerichtet: Mehr Vibe. Mehr Bass. Mehr Racing. Während agsüber das Truckracing im Vordergrund steht, treten Abends bekannte DJs im Fahrerlager auf.

Am Lausitzring trifft die TGP-Meisterschaft auf die DTM und liefern unter dem Motto „Pure Motorsport“ ein Programm, das von Anfang bis Ende nach Rennsport riecht – maximaler Output für alle, die Action wollen.

Und am Nürburgring steht das Fundament: der Truck-Grand-Prix, das Original seit 40 Jahren – die große Bühne, auf der die Meisterschaft zu ihren Wurzeln zurückkehrt und im großen Finale den deutschen Meister kürt. Auch das ADAC GT Masters wird in diesem Jahr wieder im Rahmenprogramm des traditionsreichen Truck-Grand-Prix antreten.

Der Rennkalender in der Übersicht:

Datum

Rennstrecke

16.05. - 17.05.

Hockenheimring

20.06. - 21.06.

Lausitzring

10.07. - 12.07.

Nürburgring

Events

Alle DTM Events

  • Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event

  • Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Lausitzring

    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event

  • Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event

  • Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event

