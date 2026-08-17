Grasser Racing Team legt fristgerecht Berufung gegen Disqualifikation ein

Vom Sonntagsrennen der DTM in Oschersleben wurde Sieger Mirko Bortolotti ausgeschlossen. Am Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 war ein Radlager verbaut, welches nicht der DTM-GT3-Homologation und einem Referenzteil entsprach. Da dies ein Verstoß gegen den Art. 5.1 des sportlichen Reglements ist, wurde der Wagen aus der Wertung genommen.

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Am 13. August hat das Grasser Racing Team fristgerecht eine Berufung angekündigt. Ebenso fristgerecht hat das Team diese Berufung heute eingelegt und hat nun sieben Tage Zeit, diese zu begründen.

Ein Termin für eine Verhandlung des Falles vor dem DMSB-Berufungsgericht kann erst danach festgesetzt werden und steht dementsprechend noch nicht fest. Es ist aber das Ziel, dass die Verhandlung vor dem Meisterschaftsfinale in Hockenheim stattfindet und es keine Meisterschaftsentscheidung unter Vorbehalt gibt.

Bis zur Entscheidung des Berufungsgerichts bleibt das Ergebnis des Sonntagsrennens in Oschersleben vorläufig.

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