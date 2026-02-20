Grasser Racing Team strickt starkes Lamborghini-Aufgebot für 2026

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Das Grasser Racing Team startet mit dem Lamborghini Temerario GT3 in eine neue Ära. Mit dem Nachfolger des legendären Lamborghini Huracán GT3 nimmt die von Lamborghini Squadra Corse unterstützte Mannschaft aus der Steiermark die neue Herausforderung in den beiden stärksten GT3-Rennserien der Welt an. In der DTM stellt sich das TGI Team by GRT mit dem Line-up der beiden Lamborghini Factory Driver Mirko Bortolotti und Maximilian Paul erneut der GT3-Elite. Im GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup wird das Duo durch Franck Perera mit einem weiteren Hochkaräter aus dem Kader von Lamborghini ergänzt.
Nach elf denkwürdigen Jahren mit dem Lamborghini Huracán GT3 tritt der Lamborghini Temerario GT3 im Jahr 2026 in große und vor allem siegreiche Fußstapfen. GRT gewann mit dem ersten GT3-Fahrzeug des italienischen Sportwagenherstellers aus Sant'Agata Bolognese im Jahr 2015 gleich beim Debüt. In der DTM, der GT World Challenge Europe, dem ADAC GT Masters und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship ließ das Team von Gottfried Grasser in den Folgejahren 27 weitere Siege und unzählige Klassensiege folgen, darunter unter anderem Triumphe in den Langstreckenklassikern von Sebring, Daytona und Spa. Mit der Unterstützung des langjährigen Teampartners TGI setzt GRT diese Erfolgsgeschichte in diesem Jahr fort. Das TGI Team by GRT setzt mit dem Temerario GT3 eine komplette Neuentwicklung ein. Beim Rennfahrzeug auf Basis des Lamborghini Temerario sind sowohl das Chassis als auch der Motor vom straßenzugelassenen Supersportwagen abgeleitet. Angetrieben wird das neue Kundensportfahrzeug von einem 4,0-Liter-V8-Twin-Turbo, der abhängig von der Balance of Performance 550 PS leistet. Das gegenüber seinem Vorgänger völlig neu konzipierte Chassis bietet mit seiner modularen Konstruktion vor allem auf der Langstrecke enorme Vorteile.
Starkes Lamborghini-Werksfahrer In der DTM spannt GRT dieses Jahr einmal mehr mit Erfolgsgarant Mirko Bortolotti zusammen, der den Temerario GT3 in der kompetitivsten aller GT3-Serien ins Feld führt. Der 36-jährige Italiener zählte schon zur Geburtsstunde des GT3-Programms von Lamborghini Squadra Corse im Jahr 2015 zum Line-up des Herstellers und war von Anfang an auch für GRT am Start. Für die Österreicher steuerte er seitdem insgesamt 19 Siege bei. Im Jahr 2022 debütierten Fahrer und Team gemeinsam in der DTM und hielten den Titelkampf bis zum letzten Rennen offen. In der Saison 2024 krönte sich Mirko Bortolotti zum DTM-Champion und kehrt nun für einen neuen Anlauf zum Team zurück.
Mit Maximilian Paul feiert auch der Fahrer sein Comeback, der GRT in der DTM den ersten Triumph bescherte. Bei seinem Debüt auf dem Nürburgring fuhr der Dresdener 2023 in sintflutartigem Regen zu einem sensationellen Sieg. Der 26-Jährige tritt seit 2021 mit den Fahrzeugen von Lamborghini an und ist seit diesem Jahr Lamborghini Factory Driver. In der DTM zeigte er im Vorjahr mit einem weiteren Podestplatz in Zandvoort auf. Im GT World Challenge Europe Endurance Cup war er vergangene Saison erstmals am Start. 2026 ist er dort bei GRT neben seinem Programm in der DTM ebenfalls gesetzt.
Neben Mirko Bortolotti und Maximilian Paul greift Franck Perera für das TGI Team by GRT in der renommierten Langstreckenmeisterschaft der SRO Motorsports Group ins Lenkrad. Der 41-jährige Lamborghini Factory Driver gehört seit 2018 zum Kader der Italiener und war seinerseits zuletzt in der Saison 2024 für GRT im Endurance Cup am Start. Vor zwei Jahren sorgte er mit seiner atemberaubenden Pole Position samt GT3-Streckenrekord bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa für ein unvergessliches Highlight. Darüber hinaus trat er in der Vergangenheit auch schon in der DTM, im ADAC GT Masters und in der IMSA SportsCar Championship mit Erfolg für Grasser Racing an.
Auftakt im April Die neue Zeitrechnung mit dem Lamborghini Temerario GT3 beginnt für das TGI Team by GRT mit dem Saisonauftakt im GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup vom 11. bis 12. April auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich. In der Langstreckenserie werden auch dieses Jahr wieder fünf Events ausgetragen, darunter traditionell der Saisonhöhepunkt mit den 24 Stunden von Spa-Francorchamps vom 24. bis 28. Juli. Weitere Stationen sind Monza, der Nürburgring und Portimão. In der DTM geht es für GRT am Wochenende vom 24. bis 26. April diesmal mit einem Heimspiel los. Die vom ADAC ausgerichtete Meisterschaft hält ihren Auftakt 2026 erstmals auf dem Red Bull Ring ab. Für Grasser Racing und die Partner des Teams sind die Rennen auf dem nur zehn Kilometer vom Hauptquartier in St. Margarethen gelegenen Grand-Prix-Kurs ein alljährliches Highlight. Im weiteren Saisonverlauf geht es wie immer auf die deutschen Traditionskurse: Lausitzring, Norisring, Oschersleben, Nürburgring, Sachsenring und das Finale auf dem Hockenheimring stehen auf dem Programm. Darüber hinaus gibt es ein Gastspiel auf dem Circuit Zandvoort in den Niederlanden.
Gottfried Grasser, Teamchef: «Es erfüllt uns mit Stolz, mit Lamborghini dieses Jahr eine neue Ära einzuläuten. Nach über einem Jahrzehnt mit unserem geliebten Huracán GT3 freuen wir uns auf den Temerario GT3. Bei den Testfahrten haben wir einen guten ersten Eindruck bekommen, aber es gibt noch diverse Bereiche, die wir weiter optimieren können. Mit unserem Line-up fühlen wir uns für das bevorstehende Lehrjahr perfekt aufgestellt. Mirko, Franck und Max sind drei langjährige Weggefährten von GRT. Jeder von uns kennt die Qualitäten des jeweils anderen und wir alle wissen, was wir voneinander zu erwarten haben. Lamborghini hat mit dem Temerario GT3 ein 'state of the art' GT3-Fahrzeug der neuesten Generation entworfen und wir sind zuversichtlich, von Anfang an gute Ergebnisse einfahren zu können. Die DTM und der GT World Challenge Europe Endurance Cup sind zwei absolute Referenzen im GT3-Sport. Wir werden das neue Auto sowohl im Sprint als auch auf der Langstrecke im härtesten Wettbewerb kennenlernen. Mit unseren Fahrern sind wir der Herausforderung in jeder Hinsicht gewachsen. Mirko ist ein integraler Bestandteil der Erfolgsgeschichte von Lamborghini und GRT. Wir haben damals in der DTM auf Anhieb um den Titel gekämpft und sind bereit für eine Revanche. Max ist als erster DTM-Sieger unseres Teams ebenfalls ein wichtiger Teil dieser Geschichte. Er wird in der DTM zusammen mit Mirko ein starkes Team bilden. Uns verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft mit all unseren diesjährigen Fahrern, was auch für Franck gilt. Er ist sportlich und menschlich ebenfalls eine Bank und macht unser Team für den Endurance Cup perfekt. Dasselbe trifft auf unsere Freunde von TGI zu. Die Familie Kaltenegger trägt mit ihrem Enthusiasmus und ihrer Leidenschaft unsere Ambitionen in diesem Sport und steht uns seit mittlerweile vier Jahren loyal zur Seite. Mein Dank gilt TGI sowie unserer Familie bei Lamborghini Squadra Corse, die all das erst möglich machen.» Rouven Mohr, Lamborghini Squadra Corse Head of Motorsport: «Die Partnerschaft zwischen Lamborghini und dem Grasser Racing Team ist ein Eckpfeiler unserer GT3-Erfolgsgeschichte. Gemeinsam haben wir die Legacy des Huracán GT3 geprägt, von unserem ersten Sieg in Monza im Jahr 2015 über die Siegesserie bei den 24 Stunden von Daytona 2018 und 2019 bis hin zum jüngsten Triumph bei den 24 Stunden von Spa 2025. Nach elf erfolgreichen Jahren war es eine selbstverständliche Entscheidung, GRT weiterhin unser Vertrauen zu schenken. Im Jahr 2026 beginnen wir mit dem Temerario GT3 ein neues Kapitel. Die gemeinsame Teilnahme an der DTM und dem GT World Challenge Europe Endurance Cup stellt eine spannende Herausforderung auf höchstem Niveau im GT-Rennsport dar. Wir freuen uns darauf, diese Reise mit GRT und unseren Werksfahrern fortzusetzen, um die nächste Erfolgsära für Lamborghini im GT3-Sport einzuläuten.» Mirko Bortolotti: «Ich freue mich sehr, wieder bei GRT zu sein und die Herausforderung Temerario GT3 zusammen anzugehen. Gemeinsam haben wir in der Vergangenheit unzählige internationale Erfolge gefeiert und in dieser Kombination auch in der DTM das bis dato beste Ergebnis des Teams erzielt. Daran möchten wir anknüpfen, wissen aber auch, dass die Prioritäten mit dem neuen Auto erstmal woanders liegen werden.» Maximilian Paul: «Ich bin unbeschreiblich dankbar für die Möglichkeit, mit GRT in der DTM und in der GT World Challenge Europe anzutreten. Mit diesem Team und dazu noch an der Seite von Mirko in eine Saison zu gehen, sind für mich die besten Voraussetzungen. Wieder einen Lamborghini von GRT zu fahren, ist etwas ganz Besonderes. Wir haben damals in der DTM gemeinsam unseren ersten Sieg gefeiert und immer einen engen Austausch gepflegt. Das Vertrauen von Gottfried bedeutet mir sehr viel, wie auch das meiner weiteren Wegbegleiter, ohne die ich heute nicht in dieser fantastischen Position wäre. Allen voran möchte ich TGI und meinem langjähriger Partner Meyle für ihre Unterstützung danken.»
Franck Perera: «Es macht mich unglaublich glücklich, in mein neuntes Jahr als Lamborghini Factory Driver zu gehen und dabei wieder für GRT zu fahren. Dieses Team hat mir in meiner gesamten Zeit mit dem Hersteller immer viel bedeutet. Für mich könnte es keine bessere Art geben, das neue Kapitel mit dem Temerario GT3 zu beginnen. Mit Mirko und Max habe ich im Endurance Cup zwei schnelle Teamkollegen an meiner Seite. Wir haben alle Zutaten, um die nächste Erfolgsgeschichte mit dem neuen Auto zu schreiben. Ich danke Lamborghini Squadra Corse und GRT sowie allen Sponsoren für die Chance, ein Teil davon zu sein.» Helmut & Katarina Kaltenegger, Gründer & Hauptaktionäre der TGI AG: «Wir freuen uns sehr, auch in der neuen DTM-Saison wieder gemeinsam mit dem Grasser Racing Team an den Start zu gehen - mit dem TGI Team by GRT. Dieses Jahr ist für uns besonders: zwei brandneue Autos, zwei neue Fahrer und zusätzlich ein dritter TGI Lamborghini in der GT World Challenge. Wir sind stolz auf die starke Partnerschaft der letzten drei Jahre und gespannt, was unsere goldenen Flitzer und das hochmotivierte Team in dieser Saison leisten werden. Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Start, packende Rennen und viele gemeinsame Highlights.»
