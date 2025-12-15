Großes Kino: DTM und CineStar verlängern Partnerschaft

Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Die DTM und CineStar führen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und verlängern ihre Partnerschaft langfristig. Die Kooperation mit Deutschlands größter Kinokette geht damit in die nächste Runde – mit dem Ziel, die Verbindung zwischen Motorsport und Kino weiter auszubauen. Dabei sorgen Kinospots für eine erhöhte Sichtbarkeit der DTM. Kinobesucher und DTM-Fans dürfen sich zudem auf gemeinsame Ticket-Aktionen mit Rabatten freuen.
Ein zentraler Bestandteil der Partnerschaft bleibt die Verknüpfung von DTM-Events mit Kinoaktivitäten: Kino-Highlights und Filmstarts werden zukünftig noch gezielter in das Eventumfeld der DTM integriert. Mit Promotionflächen, Aktivierungen im Fanbereich sowie Einbindungen in der Startaufstellung und Videowalls bietet die DTM an den Rennwochenenden eine Vielzahl von Präsenzmöglichkeiten. Gleichzeitig wird die Sichtbarkeit der DTM in den Kinosälen weiter ausgebaut – durch Trailer, Spots und spezielle Vor-Ort-Aktionen. Dazu erhalten alle CineStar-Gäste 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte DTM-Tickets, im Gegenzug profitieren DTM-Besucher von exklusiven Vergünstigungen beim Kinobesuch. «Die DTM steht für Spannung, Dynamik und Begeisterung – Werte, die wir im Kino voll und ganz teilen», sagt Michael Strohmenger, Geschäftsführer CineStar. «Mit Projekten wie der erfolgreichen Aktivierung zum Filmstart von ‚Das Kanu des Manitu‘ anlässlich der IMAX-Eröffnung im CineStar Leipzig haben wir gezeigt, wie gut Motorsport und Kino zusammenwirken können. Wir freuen uns deshalb, die Partnerschaft fortzuführen und Kinoinhalte künftig noch stärker im einzigartigen Eventumfeld der DTM zu verankern.»
«CineStar ist für uns ein kreativer und impulsstarker Partner», betont ADAC Motorsportchef Thomas Voss. «Gemeinsam werden wir in den nächsten Jahren weiter daran arbeiten, Motorsport-Emotionen und filmische Erlebniswelten noch enger miteinander zu verbinden. Die Verlängerung unserer Kooperation ist daher ein konsequenter Schritt, um die Synergien aus Live-Event, Kino und medialer Reichweite weiter auszubauen.»
CineStar zählt zu den führenden Kinobetreibern Deutschlands. Das Unternehmen betreibt deutschlandweit 44 Kinos mit insgesamt 348 Leinwänden – von modernen Multiplexen über klassische Filmtheater bis hin zu Arthouse-Kinos.
