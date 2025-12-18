Haupt Racing Team plant Großprogramm mit Ford Mustang GT3

Die Vorbereitungen für die neue Motorsportsaison laufen beim Haupt Racing Team bereits auf Hochtouren. Nach dem erfolgreichen Debütjahr mit dem Ford Mustang GT3 wird das Team aus Drees im Jahr 2026 sein Engagement ausweiten und in weiteren Rennserien und Highlight-Events vertreten sein. Die neue Saison bestreitet HRT mit dem Ford Mustang GT3 in seiner ersten Evolutionsstufe. Das überarbeitete Einsatzfahrzeug bringt gezielte Optimierungen in mehreren Bereichen mit und schafft damit eine stabile Grundlage für die sportliche Weiterentwicklung.

Werbung

Werbung

Zu den sportlichen Höhepunkten des kommenden Jahres zählt unter anderem die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen der Intercontinental GT Challenge, die prestigeträchtige Langstreckenrennen auf vier Kontinenten in ihrem Kalender vereint.

Darüber hinaus bereitet sich die Mannschaft aus Drees intensiv auf die europäische Saison vor. Geplant sind wie auch im vergangenen Jahr der Einsatz des Ford Mustang GT3 in der DTM sowie im ADAC GT Masters - die ersten Piloten für das ADAC GT Masters gab das Team bereits bekannt . Auch in den fünf Rennen des Endurance Cups der GT World Challenge Europe wird HRT wieder um Meisterschaftspunkte kämpfen. Ein besonderes Highlight der hochklassigen SRO-Serie sind natürlich die 24 Hours of Spa, wo wieder mehr als 60 GT3-Fahrzeuge um den Sieg im Gesamtklassement und den Klassen fahren werden.

Auch die Vorbereitungen für die DTM sind in vollem Gange Ulrich Fritz

Werbung

Werbung

Auch auf der legendären Nürburgring-Nordschleife wird der Ford Mustang GT3 wieder zu sehen sein, wo sich das amerikanische Muscle-Car zu einem Publikumsliebling entwickelt hat und in der Saison 2025 einige Erfolge verbuchen konnte. Neben ausgewählten Rennen der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie wird HRT auch erneut beim Saisonhighlight, den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, vertreten sein.

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen

In den Wintermonaten wird das Haupt Racing Team auch an ausgewählten Rennen der GT Winter Series teilnehmen. Bei dieser in Spanien und Portugal stattfindenden Serie wird sich das Team auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten und jungen Fahrern die Chance geben, Erfahrungen mit dem Ford Mustang GT3 zu sammeln.