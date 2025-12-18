Haupt Racing Team plant Großprogramm mit Ford Mustang GT3
Das Haupt Racing Team plant für 2026 ein Großprogramm mit dem Ford Mustang GT3. Neben der DTM startet das Team im ADAC GT Masters, der GT World Challenge, auf der Nordschleife und in weiteren Serien.
Die Vorbereitungen für die neue Motorsportsaison laufen beim Haupt Racing Team bereits auf Hochtouren. Nach dem erfolgreichen Debütjahr mit dem Ford Mustang GT3 wird das Team aus Drees im Jahr 2026 sein Engagement ausweiten und in weiteren Rennserien und Highlight-Events vertreten sein.
Zu den sportlichen Höhepunkten des kommenden Jahres zählt unter anderem die Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen der Intercontinental GT Challenge, die prestigeträchtige Langstreckenrennen auf vier Kontinenten in ihrem Kalender vereint.
Darüber hinaus bereitet sich die Mannschaft aus Drees intensiv auf die europäische Saison vor. Geplant sind wie auch im vergangenen Jahr der Einsatz des Ford Mustang GT3 in der DTM sowie im ADAC GT Masters -
Auch die Vorbereitungen für die DTM sind in vollem Gange
Ulrich Fritz
Auch auf der legendären Nürburgring-Nordschleife wird der Ford Mustang GT3 wieder zu sehen sein, wo sich das amerikanische Muscle-Car zu einem Publikumsliebling entwickelt hat und in der Saison 2025 einige Erfolge verbuchen konnte. Neben ausgewählten Rennen der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie wird HRT auch erneut beim Saisonhighlight, den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, vertreten sein.
In den Wintermonaten wird das Haupt Racing Team auch an ausgewählten Rennen der GT Winter Series teilnehmen. Bei dieser in Spanien und Portugal stattfindenden Serie wird sich das Team auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten und jungen Fahrern die Chance geben, Erfahrungen mit dem Ford Mustang GT3 zu sammeln.
Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: «Wir freuen uns sehr auf die kommende Saison, auf die wir und bereits intensiv vorbereiten. Besonders den Rennen in der Intercontinental GT Challenge sehen wir mit großer Vorfreude entgegen, da wir dort mit dem Ford Mustang GT3 sehr interessante Rennveranstaltungen absolvieren werden. Auch die Vorbereitungen für die DTM, das ADAC GT Masters, die GT World Challenge sowie für unser Nordschleifen-Programm sind in vollem Gange. Die Erkenntnisse aus dem letzten Jahr helfen uns hier ein großes Stück weiter, um unsere Performance weiter voranzutreiben und an die guten Ergebnisse anzuknüpfen. Es wird sicher ein spannendes Jahr.»
