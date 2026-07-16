Haupt Racing Team präsentiert neues Partnerteam im Kartsport

Das Haupt Racing Team und das Arena E Sachsenring Junior Team gehen gemeinsame Wege. Ziel der Partnerschaft ist es, talentierte Fahrerinnen und Fahrer bereits im Kartsport aktiv zu begleiten, den Übergang vom Kart- in den Automobilsport zu erleichtern und eine langfristige Perspektive im professionellen GT-Sport zu eröffnen. Das Arena E Sachsenring Junior Team bietet dafür mit einer eigenen Kartstrecke in Mülsen ideale Startchancen. HRT ergänzt diese Basis mit seiner internationalen GT-Kompetenz, die bis zum Topformat der DTM reicht.

Werbung

Werbung

Die Förderung junger Fahrerinnen und Fahrer ist seit jeher ein zentraler Bestandteil der Philosophie von HRT. Mit umfassendem Engineering-Support und individuellem Performance-Coaching begleitet das Team aus Drees Nachwuchstalente sowohl an der Rennstrecke als auch während der rennfreien Zeit. Die neue Kooperation mit dem Arena E Sachsenring Junior Team fügt sich nahtlos in das Förderkonzept von HRT ein und orientiert sich am ADAC-Programm Road to DTM sowie an der Nachwuchsarbeit der ADAC Stiftung Sport. Als offizielles Partnerteam des Motorsport Team Germany – dem gemeinsamen Nachwuchskaderprojekt der ADAC Stiftung Sport und des DMSB – verfolgt HRT das Ziel, vielversprechende Talente systematisch auf ihrem Karriereweg zu begleiten. Gemeinsam entsteht so ein durchgängiger Förderpfad, der vom Kartsport über die verschiedenen GT-Klassen bis hin zur DTM reicht.

Ein erfolgreiches Beispiel dieser Förderung ist der DTM-Rookie Finn Wiebelhaus: Nach seiner Karriere im Kartsport gewann er 2025 im Ford Mustang GT3 von HRT die Fahrerwertung im ADAC GT Masters sowie die Road-to-DTM-Wertung. 2026 startet der 20-Jährige für HRT Ford Racing in der DTM und steht als Förderpilot der ADAC Stiftung Sport beispielhaft für den erfolgreichen Aufstieg in den professionellen GT-Sport.

Auch das Arena E Sachsenring Junior Team bringt beste Voraussetzungen in die Partnerschaft ein. Teamchef und Coach Niels Tröger, Kart World Cup-Sieger 2023, vermittelt seine internationale Erfahrung täglich an die Nachwuchsfahrer. 2024 und 2025 startete Tröger zudem in der ADAC GT4 Germany im Rahmen der DTM. Unterstützt wird er von Fabian Kreim als technischem Leiter. Der ehemalige Werksfahrer im Rallyesport verbindet seine Erfahrung aus dem professionellen Motorsport mit fundierter technischer Expertise und komplettiert damit die Ausbildungsstruktur des Teams.

Werbung

Werbung

Erstmals sichtbar wird die Partnerschaft bei der Saisonhalbzeit der Deutschen Kart-Meisterschaft vom 17. bis 19. Juli in Ampfing. Hier absolvieren die Ford-Werksfahrer Arjun Maini und David Schumacher einen Gaststart im Kart (OK-N-Klasse). Maini tritt aktuell für HRT Ford Racing in der DTM sowie in weiteren Top-Serien an. Schumacher wurde 2017 Vizemeister der Deutschen Kart-Meisterschaft. Beide kennen den Weg vom Kart in den GT-Sport aus eigener Erfahrung und werden den Nachwuchsfahrern vor Ort wertvolle Einblicke vermitteln.

Niels Tröger, Teamchef Arena E Sachsenring Junior Team: «Wir möchten unseren Fahrerinnen und Fahrern nicht nur optimale Bedingungen im Kartsport bieten, sondern ihnen auch konkrete Perspektiven für den nächsten Karriereschritt aufzeigen. Mit HRT haben wir einen Partner an unserer Seite, der im GT-Sport auf höchstem Niveau arbeitet und genau weiß, worauf es bei der Entwicklung junger Talente ankommt. Für unsere Nachwuchsfahrer ist das eine große Chance.»

Ulrich Fritz, Geschäftsführer Haupt Racing Team: «Nachhaltige Nachwuchsförderung beginnt im Kartsport. Wer junge Talente erfolgreich entwickeln möchte, braucht ein professionelles Umfeld und eine klare Perspektive für die nächsten Karriereschritte. Genau das bietet das Arena E Sachsenring Junior Team. Mit seiner Infrastruktur, der eigenen Rennstrecke und dem hohen sportlichen Anspruch schafft das Team ideale Voraussetzungen. Wir freuen uns darauf, unsere Erfahrung einzubringen und gemeinsam junge Fahrerinnen und Fahrer auf ihrem Weg in den professionellen Motorsport zu begleiten.»