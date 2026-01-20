Im zweiten Jahr: DTM-Pilot Ben Dörr bleibt Juniorpilot bei McLaren

Ben Dörr geht in seine zweite Saison als offizieller Juniorfahrer von McLaren. Der 20-jährige Dörr – der am 25. Januar seinen 21. Geburtstag feiert – trägt den Titel als McLaren GT3 Junior Driver. Dörr wird dabei von der Unterstützung der Marke profitieren um sich als Fahrer weiterzuentwickeln.

Ben Dörr ging in den vergangenen zwei Jahren für Dörr Motorsport in der DTM an den Start. Nach einem harzigen Debütjahr konnte sich der Frankfurter 2025 stark steigern. 2025 bestritt er zudem auf dem Salzburgring einen Gaststart im ADAC GT Masters, bei dem der Hesse mit dem Portugiesen Guilherme Moura de Oliveira auf dem ultraschnellen Kurs im Nesselgraben gewinnen konnte. Es war der erste Sieg von McLaren in der Traditionsrennserie.

2026 wird Dörr in seine dritte Saison im McLaren 720S GT3 in der DTM gehen. Dabei wird er erneut im Familienteam an den Start gehen und will seinen Aufwärtstrend aus dem Vorjahr fortsetzen.

Um noch mehr Fahrpraxis zu sammeln, möchte Dörr im kommenden Jahr gerne in einer weiteren Rennserie antreten. Hierbei würde sich die GT World Challenge Europe anbieten, welche als größte GT-Rennserie weltweit gilt und keinerlei Terminüberschneidung mit der DTM hat. Durch die fünf Langstreckenrennen, darunter die 24h Spa, könnte Dörr viel Seattime im McLaren 720S GT3 sammeln.