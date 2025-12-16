Jack Aitken verabschiedet sich emotional von Emil Frey Racing

In den vergangenen Wochen war es ein offenes Geheimnis, dass Jack Aitken 2026 nicht mehr in der DTM starten wird. Der Brite mit koreanischen Wurzeln wird 2026 mit Cadillac in der FIA WEC und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship starten.

«Es ist ein vorläufiger Abschied von dem Team, mit dem meine Karriere in der Tourenwagen-, Sportwagen- und Langstrecken-Welt begann, mit dem ich meine Träume nach der Formel 1 verwirklichen konnte – wie auch immer man es nennen mag», so Aitken in einem Statement auf Instagram.

Aitken, der 2020 ein Formel-1-Rennen für Williams bestritt, setzt fort: «Emil Frey Racing hat in den letzten fünf Jahren einen großen Teil meines Lebens eingenommen. Als professionelles Rennteam haben sie mir ermöglicht, ein professioneller (bezahlter) Rennfahrer zu werden. Wir haben gearbeitet, gelernt, gestritten, geschrien, gelacht und uns wohlgefühlt, nur um dann wieder von vorne anzufangen. Wir hatten Saisons, in denen es Kontinuität gab und wir uns selbst bis ins Kleinste verfeinert haben, und wir hatten Saisons, in denen sich alles geändert hat, sodass wir uns abgemüht haben, damit es funktioniert. Ich bin italienische Autos in einem Schweizer Team mit Leuten aus so ziemlich allen Teilen der Welt gefahren. Es hat verdammt viel Spaß gemacht, ich hatte hier einige magische Momente, aber auch tragische.»

«Um meinen endlosen Klischees ein paar konkrete Beispiele entgegenzusetzen: 24h Spa 2021. Viele von euch haben wohl meinen Unfall dort gesehen, der mich in ein Krankenhaus weit weg von zu Hause brachte, ohne dass meine Familie oder meine Lieben bei der Veranstaltung dabei waren, um mich zu beobachten. Ich war stark unter Medikamenten und schlief, während das Rennen weiterging, aber ich wachte auf und sah Lorenz Frey-Hilti, den Chef meines Teams, in der Ecke meines Zimmers stehen. Er blieb bei mir, obwohl ich darauf bestand, dass er zurück zum verdammten Rennen gehen sollte, und wich in den 24 Stunden im Krankenhaus kaum von meiner Seite, bis meine heutige Frau kam, um mich zu retten. Mehr noch, wenn Teammitglieder Jahre später über diesen Unfall sprechen und die Emotionen, die sie empfanden, als sie mich mittendrin sahen, ohne jegliche Informationen über meinen Zustand, treibt es mir immer noch die Tränen in die Augen. Weil sie sich verdammt noch mal um mich kümmern. Um mich, um diesen albernen Sport, und dafür liebe ich sie. Das werde ich immer tun», so der 30-Jährige abschließend.

Lorenz Frey-Hilti gab bereits bei der Bekanntgabe des erweiterten Cadillac-Programms an, dass Aitken in der Planung des Ferrari-Teams keine Rolle mehr spielen wird, da sich ein DTM-Start mit dem LMDh-Projekt in zwei Rennserien - obwohl es keine Terminüberschneidung der Rennen gibt - nicht seriös unter einen Hut bringen lässt.

