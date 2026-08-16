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Jules Gounon sorgt für Mercedes-AMG-Pole bei DTM am Nürburgring

Jules Gounon hat sich die Pole-Position für den zweiten DTM-Lauf auf dem Nürburgring gesichert. Der Mercedes-AMG-Pilot wird das Rennen vom besten Startplatz aufnehmen.

DTM

Jules Gounon
Jules Gounon
Foto: DTM//Gruppe C Photography//Axel Weichert
Jules Gounon
© DTM//Gruppe C Photography//Axel Weichert

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Jules Gounon hat sich die Pole-Position für das zweite Rennen der DTM auf dem Nürburgring gesichert. Der in Andorra lebende Franzose umrundete den Kurs im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 in 1:25.062 Minuten.

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Rang zwei sicherte sich Ben Dörr im McLaren seines Familierenrennstalls. 0,113 Sekunden fehlten Dörr auf Gounon in der Mann-Filter-Mamba.

Vortagessieger Matteo Cairoli komplettiert im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Nürburgring Qualifying 2 (Top 10):

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  1. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  2. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  3. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  4. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  5. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  6. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  7. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  8. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  9. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  10. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

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  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

39

1:00:11,283

1:26,178

25

02

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

84

39

+0,517

1:26,050

20

03

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

39

+0,918

1:26,655

16

04

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

39

+2,571

1:26,611

13

05

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

39

+3,112

1:26,441

11

06

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

39

+6,703

1:26,467

10

07

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

39

+9,165

1:26,235

9

08

Timo Glock

Dörr Motorsport

Timo Glock

Dörr Motorsport

16

39

+10,043

1:26,797

8

09

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Abt Sportsline

10

39

+11,157

1:26,533

7

10

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Land Motorsport

29

39

+12,225

1:27,062

6

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