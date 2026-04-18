Kelvin van der Linde: «Es wird wieder ein Mehrkampf werden»

Nach zwei Titeln im ADAC GT Masters gehört Kelvin van der Linde seit 2021 zur DTM-Familie und wurde in seiner bislang letzten Saison 2024 im Abt-Audi Vizemeister. Nach dem Wechsel zu BMW zur Saison 2025 gewann er praktisch alles, wo er eingesetzt wurde: Meister in der GT World Challenge Europe und in der Intercontinental GT Challenge, erste Plätze in den 12 Stunden von Bathurst, den 24 Stunden auf dem Nürburgring, den acht Stunden von Indianapolis und den 1000 Kilometern von Suzuka.

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Kein Wunder, dass er vor dem DTM-Comeback in Spielberg erklärt: «Ich freue mich wahnsinnig, zurück zu sein in einer Serie, die mir sehr am Herzen liegt. Das eine Jahr Pause hat mir gutgetan, vor allem, um das Auto in einem Umfeld kennenzulernen, in dem der Druck nicht so groß ist. Jetzt kommt die Feinarbeit, die die DTM verlangt, und es kommen mehr Erwartungen auf mich zu. Ich denke, ich bin bereit dafür.»

Die Umstellung auf das neue Team Schubert sei eine neue Herausforderung gewesen mit neuem Ingenieur, neuen Mechanikern usw. «Aber es lief problemlos bisher, aber wir werden noch einige Zeit zusammen brauchen. Ich habe aber ein gutes Gefühl. Mit dem M4 GT3 Evo habe ich meine Erfahrungen nach dem Markenwechsel gemacht. Jetzt geht es um die Details, das eine oder andere Zehntel noch zu finden. Ich bin guter Dinge, noch mehr aus mir selbst und dem BMW herausholen zu können.»

Der gebürtige Johannesburger, der vor eineinhalb Jahren in Bregenz seine europäische Heimat gefunden hat, rechnet wieder mit einem Mehrkampf um den Titel: «Es gibt keine Garantien in der DTM. Man sah doch letztes Jahr, wie viele Fahrer bis zum Finale im Titelrennen waren. Daher ist es wichtig, konstant zu punkten. Wenn ich nach Hockenheim (Finalwochenende, Anm.) komme und noch Titelchancen habe, wäre das schon ein Ziel. Was dann dort passiert, ist immer offen.»

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Zum Red Bull Ring als Auftaktstrecke meint er: «Hmm, das war für mich früher mit Audi eine Angststrecke, aber jetzt mit BMW gehe ich von sehr guter Performance und besseren Chancen aus.»

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Keinen Zweifel lässt der Vielbeschäftigte an seinem Fokus: «Ich bestreite auch wieder die GT World Challenge Europe in der Langstrecken- und Sprintwertung, dazu kommen die 24 Stunden auf dem Nürburgring. Das ergibt über 20 Rennwochenenden, also genug zu tun dieses Jahr! Das Ziel ist natürlich DTM-Champion zu werden, gar keine Frage. Die GTWC konnte ich ja letztes Jahr gewinnen, das ist sozusagen abgehakt. Jetzt zählt für mich vor allem die DTM.»