Kelvin van der Linde freut sich auf DTM-Rückkehr und visiert Titel an

Der von Red Bull unterstütze Kelvin van der Linde kehrt in diesem Jahr nach einem Jahr Pause in die DTM zurück. Bei Schubert Motorsport wird der BMW-Werkspilot einen BMW M4 GT3 pilotieren. Somit wird van der Linde, neben seinem GT World Challenge Europe-Programm, auch in Deutschlands bekanntester Rennserie an den Start gehen. 2025 gewann er für den WRT-Rennstall gemeinsam mit Charles Weerts den Titel im GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Werbung

Werbung

«Kelvin van der Linde hatte von Beginn unserer Zusammenarbeit an den großen Wunsch, in die DTM zurückzukehren, und ich bin froh, dass wir ihm dieses Comeback nun ermöglichen können. Er hat mit seinen fantastischen Erfolgen in der vergangenen Saison bewiesen, dass er im BMW M4 GT3 EVO zu allem fähig ist. Zudem ist er mit seiner Persönlichkeit ein großer Gewinn für die DTM, die sich in unseren Augen hervorragend entwickelt», so BMW Motorsportchef Andreas Roos über die DTM-Rückkehr des populären Südafrikaners.

Kelvin van der Linde startet mit großen Zielen in die anstehende Saison und unterstreicht, was die DTM für ihn so speziell macht: «Die DTM ist eine ganz besondere Meisterschaft für mich. Es war immer mein Kindheitstraum, dort zu fahren und Rennen zu gewinnen. Das habe ich beides erreicht, aber das ganz große Ziel bleibt noch: den DTM-Titel zu gewinnen. Sheldon hat das 2022 geschafft, und jetzt ist es so eine Art Homecoming bei Schubert Motorsport, wenn ich als sein Bruder nun auch für das Team fahre. Das Umfeld dort ist großartig, und ich habe mich in der erfolgreichen Saison 2025 sehr gut mit dem BMW M4 GT3 EVO zurechtgefunden. Ich will 2026 von Anfang an Erfolg in der DTM haben und mir meinen großen Lebenstraum des Fahrertitels erfüllen. Ich bin sehr aufgeregt und kann es nicht erwarten, dass es losgeht.»

Der 29-Jährige ging bereits zwischen 2021 und 2024 mit dem Abt-Rennstall in der DTM an den Start und konnte dabei große Erfolge einfahren. Insgesamt acht Rennen konnte er bislang für sich entscheiden. 2024 verpasste er im von Red Bull gebrandeten Audi den Titel hauchdünn und wurde Vizemeister. In einem dramatischen und diskussionswürdigen Saisonfinale 2021 auf dem Norisring belegte er den dritten Meisterschaftsrang.

Werbung