Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Tourenwagen

  4. /

  5. DTM

  6. /

  7. News

Werbung

Kelvin van der Linde: «Ihr habt mir das Leben gerettet!»

BMW-Star Kelvin van der Linde hat sich erstmals nach dem Horrorunfall im ersten DTM-Rennen auf dem Norisring zu Wort gemeldet. Emotionale Worte des Südafrikaners.

DTM

Kelvin van der Linde
Kelvin van der Linde
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Kelvin van der Linde
© DTM//Gruppe C Photography

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Kelvin van der Linde wurde unverschuldet in den Horrorunfall im ersten DTM-Rennen auf dem Norisring involviert. Nachdem Maximilian Paul auf der Ölspur von Timo Glock die Kontrolle verlor, in die Barriere einschlug und ohne Bremswirkung in die erste Kurve rutschte, traf der Lamborghini-Werksfahrer den BMW-Star in der Fahrertür. Beim Anprall wurde das Chassis des BMW M4 GT3 stark beschädigt.

Werbung

Werbung

Van der Linde wurde zu genaueren Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert, dort wurden - bis auf Prellungen - keine schwereren Verletzungen festgestellt. Kelvin van der Linde reiste bereits nach Hause.

Am Samstagabend gab Schubert Motorsport bekannt, dass der Südafrikaner nicht an den Start gehen wird.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Nun meldete sich Kelvin van der Linde via Social Media zu Wort: «Als ich heute Morgen aufwachte, war ich dankbar fürs Leben und dafür, dass ich den schlimmsten Unfall meiner Karriere ohne ernsthafte Verletzungen überstanden habe. Der gestrige Tag war ein Weckruf, der uns vor Augen führt, dass wir nie wissen, was hinter der nächsten Kurve auf uns wartet, und eine Erinnerung daran, für jeden Tag auf dieser Erde dankbar zu sein. Natürlich werde ich heute nicht fahren, was mir das Herz bricht – es war eine harte Saison mit so vielen Hindernissen, die es zu überwinden galt, aber im Moment konzentriere ich mich voll und ganz auf meine Genesung und hoffe, bald wieder im Auto sitzen zu können, sobald die Blutergüsse abgeklungen sind. Vielen Dank an BMW für den Bau eines super sicheren Rennwagens – ihr habt mir das Leben gerettet. Danke an alle, die sich bisher bei mir gemeldet haben – eure Nachrichten bedeuten mir sehr viel. Einen „Saffa“ kriegt man nicht so leicht unterkriegen – wir sehen uns alle ganz bald wieder, und viel Glück an alle, die heute fahren – bitte passt gut auf euch auf da draußen!»

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Qualifying

  2. 1. Qualifying

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. 2. Qualifying

  6. 1. Qualifying

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

64

15

48,694

02

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

20

+0,005

03

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

21

+0,047

04

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

69

19

+0,066

05

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

18

+0,102

06

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

22

+0,146

07

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Abt Sportsline

10

18

+0,218

08

Nicolas Baert

Comtoyou Racing

Nicolas Baert

Comtoyou Racing

8

18

+0,288

09

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Manthey

90

17

+0,314

10

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

17

+0,357

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle DTM Events
  • Vergangen

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event

  • Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event

  • Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.09.2026
    Zum Event

  • Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event

  3. Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event

  4. Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.09.2026
    Zum Event

  5. Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
    Zum Event

Tourenwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM