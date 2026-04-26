Kelvin van der Linde mit Pole-Position bei DTM-Comeback im BMW
Nach einem Jahr Pause kehrt Kelvin van der Linde in die DTM zurück. Der Südafrikaner im BMW M4 GT3 von Schubert Motorsport fuhr auf die Pole-Position für den Sonntagslauf.
Polesetter Kelvin van der LindePolesetter Kelvin van der LindeFoto: DTM//Gruppe C Photography
Bei seinem Comeback-Wochenende in der DTM hat sich Kelvin van der Linde die Pole-Position für den zweiten Lauf auf dem Red Bull Ring gesichert. Im Schubert Motorsport BMW M4 GT3 umrundete er den Kurs in 1:27.575 Minuten.
ADAC GT Masters-Meister Finn Wiebelhaus sicherte sich im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 den zweiten Platz. Dem Youngster fehlen nur 0,085 Sekunden auf die Bestzeit von van der Linde. Lucas Auer komplettiert die Top-3-Positionen.
Ergebnis DTM Red Bull Ring Qualifying 2 (Top 10):
  1. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
  2. Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
  3. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
  4. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
  5. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
  6. Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R
  7. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
  8. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
  9. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
  10. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Thomas Preining
Team Manthey
26
2
Lucas Auer
-
20
3
Maro Engel
Mercedes-AMG Team Winward
19
4
Tom Kalender
-
13
5
Marco Wittmann
-
11
6
Timo Glock
Dörr Motorsport
10
7
Arjun Maini
HRT Ford Performance
9
8
Matteo Cairoli
-
8
9
Ricardo Feller
-
7
10
Nicki Thiim
Abt Sportsline
6
EventsAlle DTM Events
  • DTM
    Live
    Red Bull Ring
    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event
  • Zandvoort
    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Lausitzring
    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Norisring
    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  • Oschersleben
    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event
