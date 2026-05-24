Kelvin van der Linde schlägt mit überlegener Pole-Position zurück
Kelvin van der Linde erlebte einen Samstag zum Vergessen bei der DTM in Zandvoort. Am Sonntag schlägt der BMW-Werksfahrer aus Südafrika zurück und stellt seinen goldfarbenen BMW M4 GT3 auf die Pole.
Kelvin van der Linde blieb am Samstag bei der DTM in Zandvoort punktelos. Im Sonntagsqualifying schlägt der Südafrikaner zurück. Mit einer Rundenzeit von 1:32.831 Minuten fuhr der Schubert Motorsport auf die Pole-Position.
Rang zwei sicherte sich, wie am Vortag, Lokalmatador Thierry Vermeulen im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3. 0,177 Sekunden fehlten dem Freund von Max Verstappen auf die Bestzeit.
Luca Engstler komplettiert im Lamborghini Temerario GT3 von ABT Sportsline die Top 3-Positionen. Gegen den Allgäuer läuft noch eine Untersuchung aufgrund eines Unsafe Release in der Boxengasse.
Nach zwei Unfällen im vorherigen Qualifying der Formula Regional European Championship wurde das zweite Qualifying der DTM mit zehnminütiger Verzögerung aufgenommen.
Ergebnis DTM Zandvoort Qualifying 2 (Top 10):
Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3
Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3
Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
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