Lamborghini-Abgang: Motorsportchef Maurizio Leschiutta verlässt Marke

Automobili Lamborghini gibt bekannt, dass Maurizio Leschiutta zum Ende des laufenden Jahres seine Position als Leiter Motorsport, die er seit Januar 2025 innehatte, niederlegen wird.

Während seiner Amtszeit leistete Leschiutta einen wesentlichen Beitrag zum sportlichen Erfolg der Lamborghini Squadra Corse in der Saison 2025. Zu den Höhepunkten gehörte der historische Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen von Spa, der gemeinsam mit dem Grasser Racing Team und den Lamborghini-Werksfahrern Mirko Bortolotti, Luca Engstler und Jordan Pepper errungen wurde.

Über den Erfolg auf der Rennstrecke hinaus leitete Leschiutta auch die Entwicklung der neuen Lamborghini-Modelle Temerario GT3 und Temerario Super Trofeo . Diese wichtigen Projekte werden ihr Debüt bei den 12 Stunden von Sebring in der IMSA WeatherTech Sports Car Championship 2026 bzw. in den europäischen, nordamerikanischen und asiatischen Super Trofeo-Meisterschaften ab 2027 geben.

Lamborghini bedankt sich herzlich bei Maurizio Leschiutta für sein Engagement, seine Professionalität und seinen Einsatz während seines Jahres bei Lamborghini Squadra Corse. Lamborghini wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen beruflichen Unternehmungen.

In der Zwischenzeit wird Rouven Mohr, Chief Technical Officer von Lamborghini, die Rolle des Head of Motorsport übernehmen, bis ein Nachfolger für Leschiutta bekannt gegeben wird.