Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Tourenwagen

  4. /

  5. DTM

  6. /

  7. News

Werbung

Lamborghini-Abgang: Motorsportchef Maurizio Leschiutta verlässt Marke

Nach nur einem Jahr bei Lamborghini verlässt Maurizio Leschiutta die Marke. Gründe für seinen Abschied wurden keine genannt. Rouven Mohr wird übergangsweise die Motorsportabteilung leiten.

Jonas Plümer

Von

DTM

Maurizio Leschiutta verlässt Lamborghini
Maurizio Leschiutta verlässt Lamborghini
Foto: Lamborghini
Maurizio Leschiutta verlässt Lamborghini
© Lamborghini

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Automobili Lamborghini gibt bekannt, dass Maurizio Leschiutta zum Ende des laufenden Jahres seine Position als Leiter Motorsport, die er seit Januar 2025 innehatte, niederlegen wird.

Werbung

Werbung

Während seiner Amtszeit leistete Leschiutta einen wesentlichen Beitrag zum sportlichen Erfolg der Lamborghini Squadra Corse in der Saison 2025. Zu den Höhepunkten gehörte der historische Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen von Spa, der gemeinsam mit dem Grasser Racing Team und den Lamborghini-Werksfahrern Mirko Bortolotti, Luca Engstler und Jordan Pepper errungen wurde.

Über den Erfolg auf der Rennstrecke hinaus leitete Leschiutta auch die Entwicklung der neuen Lamborghini-Modelle Temerario GT3 und Temerario Super Trofeo. Diese wichtigen Projekte werden ihr Debüt bei den 12 Stunden von Sebring in der IMSA WeatherTech Sports Car Championship 2026 bzw. in den europäischen, nordamerikanischen und asiatischen Super Trofeo-Meisterschaften ab 2027 geben.

Empfehlungen

Lamborghini bedankt sich herzlich bei Maurizio Leschiutta für sein Engagement, seine Professionalität und seinen Einsatz während seines Jahres bei Lamborghini Squadra Corse. Lamborghini wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen beruflichen Unternehmungen.

Werbung

Werbung

In der Zwischenzeit wird Rouven Mohr, Chief Technical Officer von Lamborghini, die Rolle des Head of Motorsport übernehmen, bis ein Nachfolger für Leschiutta bekannt gegeben wird.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Placeholder - Racer

Ayhancan Güven

Team Manthey

Team Manthey

192

2

Lucas Auer

Lucas Auer

-

188

3

Maro Engel

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Winward

184

4

Thomas Preining

Thomas Preining

Team Manthey

Team Manthey

182

5

Marco Wittmann

Marco Wittmann

-

170

6

René Rast

René Rast

-

169

7

Placeholder - Racer

Jordan Pepper

GRT Grasser Racing Team

TGI Team Lamborghini by GRT

164

8

Jack Aitken

Jack Aitken

-

162

9

Placeholder - Racer

Jules Gounon

-

142

10

Placeholder - Racer

Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

102

Events

Alle DTM Events

  • Vergangen

    Hockenheim

    Hockenheimring, Germany
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  • Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23. - 26.04.2026
    Zum Event

  • Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22. - 24.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Hockenheim

    Hockenheimring, Germany
    03. - 05.10.2025
    Zum Event

  2. Red Bull Ring

    Red Bull Ring, Österreich
    23. - 26.04.2026
    Zum Event

  3. Zandvoort

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22. - 24.05.2026
    Zum Event

Tourenwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien