Lamborghini-Abgang: Motorsportchef Maurizio Leschiutta verlässt Marke
Nach nur einem Jahr bei Lamborghini verlässt Maurizio Leschiutta die Marke. Gründe für seinen Abschied wurden keine genannt. Rouven Mohr wird übergangsweise die Motorsportabteilung leiten.
Automobili Lamborghini gibt bekannt, dass Maurizio Leschiutta zum Ende des laufenden Jahres seine Position als Leiter Motorsport, die er seit Januar 2025 innehatte, niederlegen wird.
Während seiner Amtszeit leistete Leschiutta einen wesentlichen Beitrag zum sportlichen Erfolg der Lamborghini Squadra Corse in der Saison 2025. Zu den Höhepunkten gehörte der historische Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen von Spa, der gemeinsam mit dem Grasser Racing Team und den Lamborghini-Werksfahrern Mirko Bortolotti, Luca Engstler und Jordan Pepper errungen wurde.
Über den Erfolg auf der Rennstrecke hinaus leitete Leschiutta auch die Entwicklung der neuen Lamborghini-Modelle
Lamborghini bedankt sich herzlich bei Maurizio Leschiutta für sein Engagement, seine Professionalität und seinen Einsatz während seines Jahres bei Lamborghini Squadra Corse. Lamborghini wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen beruflichen Unternehmungen.
In der Zwischenzeit wird Rouven Mohr, Chief Technical Officer von Lamborghini, die Rolle des Head of Motorsport übernehmen, bis ein Nachfolger für Leschiutta bekannt gegeben wird.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach