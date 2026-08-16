Lamborghini von Christian Engelhart am Sonntag nicht am Start
Der zweite DTM-Lauf auf dem Nürburgring findet ohne Christian Engelhart statt. Der Lamborghini Temerario GT3 des Ersatzsatzs von Maximilian Paul wurde zu stark beschädigt.
Der zweite Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 von Christian Engelhart wird am zweiten DTM-Rennen auf dem Nürburgring nicht teilnehmen können.
In der Schlussphase des ersten Rennens wurde der DTM-Rückkehrer in einen heftigen Unfall mit Thierry Vermeulen im Emil Frey Racing Ferrari verwickelt. Dabei erlitt der Temerario GT3 starke Beschädigungen im Frontbereich.
Dabei wurde das Fahrzeug - wobei es sich um ein neues Chassis handelt und seinen erstes Rennwochenende absolviert - so stark beschädigt, dass er vor Ort nicht repariert werden kann.
Somit werden nur 20 Fahrzeuge am zweiten DTM-Rennen in der Eifel teilnehmen können.
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