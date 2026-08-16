Lamborghini von Christian Engelhart am Sonntag nicht am Start

Der zweite Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 von Christian Engelhart wird am zweiten DTM-Rennen auf dem Nürburgring nicht teilnehmen können.

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In der Schlussphase des ersten Rennens wurde der DTM-Rückkehrer in einen heftigen Unfall mit Thierry Vermeulen im Emil Frey Racing Ferrari verwickelt. Dabei erlitt der Temerario GT3 starke Beschädigungen im Frontbereich.

Dabei wurde das Fahrzeug - wobei es sich um ein neues Chassis handelt und seinen erstes Rennwochenende absolviert - so stark beschädigt, dass er vor Ort nicht repariert werden kann.

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Somit werden nur 20 Fahrzeuge am zweiten DTM-Rennen in der Eifel teilnehmen können.