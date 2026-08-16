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Lamborghini von Christian Engelhart am Sonntag nicht am Start

Der zweite DTM-Lauf auf dem Nürburgring findet ohne Christian Engelhart statt. Der Lamborghini Temerario GT3 des Ersatzsatzs von Maximilian Paul wurde zu stark beschädigt.

DTM

Das Sonntagsrennen findet ohne Christian Engelhart statt
Das Sonntagsrennen findet ohne Christian Engelhart statt
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Das Sonntagsrennen findet ohne Christian Engelhart statt
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

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Der zweite Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 von Christian Engelhart wird am zweiten DTM-Rennen auf dem Nürburgring nicht teilnehmen können.

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In der Schlussphase des ersten Rennens wurde der DTM-Rückkehrer in einen heftigen Unfall mit Thierry Vermeulen im Emil Frey Racing Ferrari verwickelt. Dabei erlitt der Temerario GT3 starke Beschädigungen im Frontbereich.

Im Artikel erwähnt

Dabei wurde das Fahrzeug - wobei es sich um ein neues Chassis handelt und seinen erstes Rennwochenende absolviert - so stark beschädigt, dass er vor Ort nicht repariert werden kann.

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Somit werden nur 20 Fahrzeuge am zweiten DTM-Rennen in der Eifel teilnehmen können.

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01

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Schubert Motorsport

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11

39

1:00:11,283

1:26,178

25

02

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

Tom Kalender

Landgraf Motorsport

84

39

+0,517

1:26,050

20

03

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

39

+0,918

1:26,655

16

04

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

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36

39

+2,571

1:26,611

13

05

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

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63

39

+3,112

1:26,441

11

06

Luca Engstler

Abt Sportsline

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Abt Sportsline

130

39

+6,703

1:26,467

10

07

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

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Comtoyou Racing

7

39

+9,165

1:26,235

9

08

Timo Glock

Dörr Motorsport

Timo Glock

Dörr Motorsport

16

39

+10,043

1:26,797

8

09

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Abt Sportsline

10

39

+11,157

1:26,533

7

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Bastian Buus

Land Motorsport

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+12,225

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