Land-Motorsport über den ersten Porsche-Test vor der DTM-Saison 2026

Beim zweitägigen GEDLICH Racing Race Test in Barcelona absolvierte Land-Motorsport den ersten Test mit ihrem neuen Porsche 911 GT3 R . Nach zehn Saisons mit Audi kehrt das Team zur Saison 2026 zu Porsche zurück und wird mit Porsche-Vertragsfahrer Bastian Buus in der DTM antreten. Mit der schwäbische Marke konnte das Team von Wolfgang und Christian Land in der Vergangenheit bereits große Erfolge in den Markenpokalen und auf der Nordschleife einfahren.

Teamchef Christian Land: «Das war ein wichtiger Test für uns, da wir zum ersten Mal in dieser Kombination auf der Rennstrecke unterwegs waren. Wir haben wertvolle Erfahrungen mit dem Porsche 911 GT3 R gesammelt, die uns für die bevorstehende Analyse sehr helfen. Bastian hat sich zudem schnell ins Team eingefunden und mit der Crew Hand in Hand gearbeitet. Ich denke, jeder kann sich vorstellen, dass so ein Markenwechsel viele Aufgaben und Herausforderungen mit sich bringt. Auch wenn uns noch viel Arbeit bevorsteht, bin ich sehr zufrieden mit unseren Vorbereitungen.»

Bastian Buus: «Der erste Test für die DTM-Saison 2026 ist vorüber und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Ich habe mich auf Anhieb wohl gefühlt. Jetzt kann ich es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.»

Während in der DTM-Saison private Testfahrten stark eingeschränkt sind, dürfen bis zum 1. April die Teams beliebig testen. Allerdings steht ihnen dafür noch nicht der neue DTM-Reifen aus dem Hause Pirelli zur Verfügung, dessen finale Spezifikation noch evaluiert werden muss.

