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Land-Motorsport vor Aufstockung in DTM? Timo Glock testet Land Porsche!

Land-Motorsport arbeitet am Einsatz eines zweiten Porsche 911 GT3 R in der DTM-Saison 2027. Ein möglicher Fahrer könnte Timo Glock sein! Der ehemalige Formel-1-Pilot testet für das Team in Hockenheim.

DTM

Das zukünftige Arbeitsgefährt von Timo Glock?
Das zukünftige Arbeitsgefährt von Timo Glock?
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Das zukünftige Arbeitsgefährt von Timo Glock?
© DTM//Gruppe C Photography

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Land-Motorsport bestritt 2026 seine zweite DTM-Saison und die erste mit einem Porsche 911 GT3 R. Youngster Bastian Buus - der in diesem Jahr die 24h Spa und den Sprint Cup-Titel in der GT World Challenge Europe gewann, steuerte das Fahrzeug und konnte Achtungserfolge setzen.

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«Land ist ein Topteam, das auf einem sehr hohen Niveau operiert», so Porsches GT3-Projektleiter Maximilian Müller auf einer Medienrunde beim DTM-Finale in Hockenheim. «Wir sind sehr stolz darauf, dass sie in ihrer ersten Saison mit einem jungen Fahrer solche Ergebnisse zusammengebracht haben.» Porsche-Motorsportchef Thomas Laudenbach ergänzte, dass die Marke hofft, dass das Team im kommenden Jahr einen zweiten 911 GT3 R einsetzt.

Ein möglicher Fahrer für den zweiten Porsche könnte dabei Timo Glock sein, der nach zwei schwierigen Jahren zukünftig wohl nicht mehr für Dörr Motorsport antreten wird. Dementsprechende Gerüchte gab es schon länger im DTM-Fahrerlager. Am heutigen Donnerstag wird der ehemalige Formel-1-Pilot Glock erstmals den Porsche des Teams testen.

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«Dieser Test hat eine lange Vorgeschichte», erklärt Christian Land. «Timo startete 2024 in einem GT4-BMW beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring, ich war damals Team-Manager für diesen Einsatz bei Cerny Motorsport. Damals haben wir darüber gescherzt, dass Timo auf jeden Fall mal im Cockpit von Land-Motorsport Platz nehmen muss. Über die Jahre hat sich zwischen uns eine enge Freundschaft entwickelt und der Zeitpunkt für diesen Test passt jetzt perfekt.»

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Der 44-jährige Publikumsliebling ergänzt: «Den Porsche kenne ich bereits von einem Start auf der Nordschleife 2024. Nun freue mich, den Porsche 911 GT3 R von Land-Motorsport zu testen. Ich bin allein deswegen schon gespannt darauf, weil es sich im Vergleich zu damals um die neueste Evo-Version des Fahrzeugs handelt. Mit Christian stand ich immer wieder im Austausch dazu.»

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