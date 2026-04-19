Le-Mans-Sieger Manuel Reuter: «Kiano Blum als nächster Auer, Preining“
Wird Kiano Blum nach Lucas Auer und Thomas Preining der nächste österreichische GT-Star in der DTM? Der 18-Jährige wurde von Ford in die Nachwuchsförderung aufgenommen. Manuel Reuter spricht über ihn.
Am kommenden Wochenende macht Kiano Blum den nächsten Schritt in seiner jungen Karriere: Der junge Vorarlberger debütiert im ADAC GT Masters auf dem Red Bull Ring. Nach zwei Saisons im Porsche Carrera Cup Deutschland ist der noch 18-Jährige jetzt Mitglied im Förderprogramm von Ford. Ein Aufstieg, der für manche doch überraschend kam.
Wie kam es dazu? Das Haupt Racing Team hatte Blum im Oktober zu einem Test nach Barcelona eingeladen. Um die Piloten kümmert sich im Haupt-Rennstall ein prominenter Ex-Fahrer: Der zweifache Le-Mans-Gewinner, ITC-Champion und langjährige DTM-Pilot Manuel Reuter (64). «Kiano hat beim Test einen sehr guten Eindruck gemacht. Obwohl es nicht einfach ist, von einem Cup-Porsche auf einen GT3 wie den Mustang zu wechseln. Dann ging alles seinen Weg», erklärt der seit 1997 in Saalfelden ansässige Mainzer. «Wir haben sein Potenzial erkannt. Dann kam die Einladung von Ford zu einer Sichtung in den USA. Er wurde gemeinsam mit Finn Wiebelhaus, der nun bei uns in der DTM debütiert, in das Fahrer-Entwicklungsprogramm von Ford aufgenommen.»
Wie Reuter bestätigt, war die nächste Aufgabe, den Weg ins ADAC GT Masters – den offiziellen Unterbau der DTM für Nachwuchsfahrer - festzulegen. Reuter sagt weiter: «Jetzt muss er lernen, die Kleinigkeiten zu entdecken, die Verbesserungen bringen. Dazu kommt das ganze Drumherum, vom physischen Training bis zu Ernährung, Kommunikation, Auftreten. Ich sehe in ihm schon großes Potenzial. Ich denke, Österreich hat nach Lucas Auer und Thommy Preining wieder einen Hoffnungsträger im GT-Sport.»
Kianos Vertrag wurde mit Ford USA direkt abgeschlossen, er wurde dann Haupt zugeteilt. In Charlotte (North Carolina) überzeugte er am Simulator. «Mein Fokus liegt jetzt ganz klar auf den Rennen im ADAC GT Masters. Ich will mich ständig verbessern, von Rennen zu Rennen, und dabei optimal mit dem Team zusammenarbeiten. Alles andere ergibt sich dann», erklärt der Fussacher. «Die Strecken kenne ich schon alle, bis auf den Salzburgring.» Dort wird er Anfang September sein zweites Heimrennen bestreiten.
Reuter ergänzt: «Mit dem Ford-Programm hat er auf jeden Fall eine Perspektive und große Chance. Finn Wiebelhaus ist der erste, der die Entwicklung in der DTM-Pyramide bis zur DTM durchlaufen hat. Das könnte auch Kiano schaffen.»
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