Live im Stream: Der Freitag der DTM auf dem Lausitzring

Endlich geht es los! Auf dem DEKRA Lausitzring findet das dritte DTM-Rennwochenende der Saison 2026 statt. 21 Fahrzeuge stehen auf der Teilnehmerliste . Am heutigen Freitag stehen zwei Trainingssitzungen an.

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Das erste Training findet von 11:40 - 12:35 Uhr statt, während die zweite Session von 16:10 - 16:55 Uhr ausgefahren wird.

Bevor am morgigen Samstag die TV-Übertragung aus Brandenburg startet, sind die Trainingssitzungen im Livestream verfolgbar. Die Übertragung der ersten Sitzung startet um 11:35 Uhr, während die zweite um 16:00 Uhr aufgenommen wird.

Die Trainings werden auf joyn und ran.de mit dem Kommentar vom neuen DTM-Kommentator Tobi Schimon übertragen. Zudem ist auf YouTube das Training mit dem englischen World-Feed-Kommentar verfolgbar.

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