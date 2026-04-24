Live im Stream: Der Freitag der DTM auf dem Red Bull Ring

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Endlich geht es los! Auf dem Red Bull Ring startet die diesjährige DTM-Saison. 21 Fahrzeuge stehen auf der Teilnehmerliste. Am heutigen Freitag stehen zwei Trainingssitzungen an.
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Das erste Training findet vom 11:30 - 12:25 Uhr statt, während die zweite Session von 16:00 - 16:45 Uhr ausgefahren wird. Bevor am morgigen Samstag die TV-Übertragung in der Steiermark startet, sind die Trainingssitzungen im Livestream verfolgbar. Die Übertragung der ersten Sitzung startet um 11:20 Uhr, während die zweite um 15:50 Uhr aufgenommen wird.
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