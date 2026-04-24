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Live im Stream: Der Freitag der DTM auf dem Red Bull Ring
Die DTM startet auf dem Red Bull Ring. Am Freitag stehen zwei Trainingssitzungen an. SPEEDWEEK sagt euch, wie ihr die beiden Sessions im Livestream verfolgen könnt.
DTM
Die DTM-Saison startet auf dem Red Bull RingDie DTM-Saison startet auf dem Red Bull RingFoto: DTM//Gruppe C Photography
Die DTM-Saison startet auf dem Red Bull Ring© DTM//Gruppe C Photography
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Endlich geht es los! Auf dem Red Bull Ring startet die diesjährige DTM-Saison. 21 Fahrzeuge stehen auf der Teilnehmerliste. Am heutigen Freitag stehen zwei Trainingssitzungen an.
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Das erste Training findet vom 11:30 - 12:25 Uhr statt, während die zweite Session von 16:00 - 16:45 Uhr ausgefahren wird. Bevor am morgigen Samstag die TV-Übertragung in der Steiermark startet, sind die Trainingssitzungen im Livestream verfolgbar. Die Übertragung der ersten Sitzung startet um 11:20 Uhr, während die zweite um 15:50 Uhr aufgenommen wird.
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Die Trainings werden auf joyn und ran.de mit dem Kommentar vom neuen DTM-Kommentator Tobi Schimon übertragen. Zudem ist auf YouTube das Training mit dem englischen World-Feed-Kommentar verfolgbar.
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