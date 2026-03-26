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Luca Engstler und Marco Mapelli steuern Red Bull Lamborghini bei ABT

ABT Sportsline wird 2026 zwei Lamborghini Temerario GT3 in der DTM einsetzen und erneut von Red Bull unterstützt werden. Die beiden Werksfahrer Luca Engstler und Marco Mapelli steuern die Autos.

Jonas Plümer

Von

DTM

Luca Engstler und Marco Mapelli in Red Bull-Farben in der DTM
Luca Engstler und Marco Mapelli in Red Bull-Farben in der DTM
Foto: ABT Sportsline
Luca Engstler und Marco Mapelli in Red Bull-Farben in der DTM
© ABT Sportsline

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Mit der Verpflichtung von Mapelli und Engstler setzt ABT Sportsline bewusst auf geballte GT3-Expertise aus dem Lamborghini-Umfeld. Während Engstler bereits mehrere Jahre Erfahrung in der DTM mitbringt, gibt Mapelli 2026 sein Debüt in der traditionsreichen Rennserie. Der Italiener war maßgeblich an der Entwicklung des neuen Lamborghini Temerario GT3 beteiligt und bringt damit wertvolles technisches Know-how ins Team ein.

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„Wir freuen uns sehr, Luca und Marco in unserem Team zu haben. Schon in den ersten Wochen haben wir gemerkt, dass beide nicht nur sportlich, sondern auch menschlich perfekt zu uns passen“, sagt Thomas Biermaier, CEO ABT Sportsline. „Gemeinsam haben wir ein klares Ziel: wieder erfolgreich zu sein. Mit Luca und Marco sind wir auf einem sehr guten Weg, dieses Ziel zu erreichen.“

Für Marco Mapelli ist der Einstieg in die DTM ein besonderer Meilenstein: „DTM-Fahrer für ABT zu sein, fühlt sich wie ein wahr gewordener Traum an. Ich freue mich sehr darauf, die gesamte Saison mit einem absoluten Top-Team zu arbeiten. Vom ersten Moment an habe ich mich im Team wie zu Hause gefühlt. Man spürt das Engagement und die Leidenschaft jedes Einzelnen, das ist eine große Motivation für mich, alles zu geben. Die Geschichte von ABT spricht für sich. Dieses Team fährt, um zu gewinnen, und genau das ist auch unser Anspruch.“

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Auch Luca Engstler blickt mit großer Vorfreude auf die neue Aufgabe: „Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit ABT. Das Team begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Ich bin damals jeden Tag auf dem Weg zur Schule an der Werkstatt vorbeigefahren. Jetzt selbst für ABT in der DTM zu starten, ist eine große Ehre. Natürlich ist vieles neu für uns, deshalb wird das erste Jahr auch eine Lernphase. Aber wir haben den Anspruch, erfolgreich zu sein und uns über die gesamte Saison konstant weiterzuentwickeln. Entscheidend wird sein, auch an schwierigen Wochenenden Punkte mitzunehmen.“

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ABT Sportsline wird 2026 mit zwei neuen Lamborghini Temerario GT3 in der DTM antreten. Weitere Details zum Fahrzeug sowie zum Design werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

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