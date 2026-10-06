Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Tourenwagen

  4. /

  5. DTM

  6. /

  7. News

Werbung

Neue Designs: Manthey startet mit Sonderdesign beim DTM-Saisonfinale

Die beiden Manthey Porsche startet mit einem Sonderdesign beim DTM-Saisonfinale auf dem Hockenheimring. Damit möchte das Team das 30-jährige Bestehen sowie das 10-jährige Jubiläum des Grello feiern.

Jonas Plümer

Von

DTM

Manthey startet mit Sonderdesigns beim DTM-Saisonfinale
Manthey startet mit Sonderdesigns beim DTM-Saisonfinale
Foto: Manthey
Manthey startet mit Sonderdesigns beim DTM-Saisonfinale
© Manthey

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die beiden Manthey Porsche vom Tabellenführer Thomas Preining sowie dem frischgebackenen GT World Challenge Europe Sprint Cup-Meister Ricardo Feller werden mit einem Sonderdesign beim DTM-Saisonfinale auf dem Hockenheimring antreten.

Werbung

Werbung

Mit den Sonderliveries möchten der Porsche-Rennstall aus Meuspath sein 30-jähriges Bestehen sowie das 10-jährige Jubiläum des Grello noch einmal gebührend würdigen.

Bereits beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring trat der Porsche des Teams aus diesem Grund bereits in einem speziellen Design an.

Wie bereits beim Einsatz bei den 24 Stunden Nürburgring 2026 schlagen die Sonderdesigns die Brücke zwischen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Teams. Die Grundlage bilden die aktuellen «Grello»-Liveries der DTM-Saison 2026, die um historische und zukunftsweisende Designelemente ergänzt wurden: Herzstück beider Fahrzeuge ist ein neu interpretiertes Stromliniendesign in den klassischen Grello-Farben. Komplettiert wird die Sonderlivery durch das markante gelb-grüne Dach als Hommage an «den Dicken», der zwischen 2005 und 2011 auf der Nordschleife zahlreiche Erfolge feiern konnte.

Werbung

Werbung

Thomas Preining reist derweil mit einem ordentlichen Vorsprung an der Tabellenspitze zum DTM-Saisonfinale auf dem Hockenheimring. Obwohl der Österreicher mit einem guten Gefühl an den Traditionskurs reist, möchte er sich nicht zu sicher sein - mehr zum Titelkampf von Preining hat SPEEDWEEK euch hier zusammengefasst.

TV-Programm

Durch die Sonderdesigns von Manthey starten alle drei Porsche im DTM-Feld auf dem Hockenheimring mit neuen Fahrzeugdesigns, da auch der Land-Motorsport Porsche von Bastian Buus ein neues Farbkleid tragen wird.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle DTM Events
  1. Vergangen

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien