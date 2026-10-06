Neue Designs: Manthey startet mit Sonderdesign beim DTM-Saisonfinale

Die beiden Manthey Porsche vom Tabellenführer Thomas Preining sowie dem frischgebackenen GT World Challenge Europe Sprint Cup-Meister Ricardo Feller werden mit einem Sonderdesign beim DTM-Saisonfinale auf dem Hockenheimring antreten.

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Mit den Sonderliveries möchten der Porsche-Rennstall aus Meuspath sein 30-jähriges Bestehen sowie das 10-jährige Jubiläum des Grello noch einmal gebührend würdigen.

Bereits beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring trat der Porsche des Teams aus diesem Grund bereits in einem speziellen Design an.

Wie bereits beim Einsatz bei den 24 Stunden Nürburgring 2026 schlagen die Sonderdesigns die Brücke zwischen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Teams. Die Grundlage bilden die aktuellen «Grello»-Liveries der DTM-Saison 2026, die um historische und zukunftsweisende Designelemente ergänzt wurden: Herzstück beider Fahrzeuge ist ein neu interpretiertes Stromliniendesign in den klassischen Grello-Farben. Komplettiert wird die Sonderlivery durch das markante gelb-grüne Dach als Hommage an «den Dicken», der zwischen 2005 und 2011 auf der Nordschleife zahlreiche Erfolge feiern konnte.

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Thomas Preining reist derweil mit einem ordentlichen Vorsprung an der Tabellenspitze zum DTM-Saisonfinale auf dem Hockenheimring. Obwohl der Österreicher mit einem guten Gefühl an den Traditionskurs reist, möchte er sich nicht zu sicher sein - mehr zum Titelkampf von Preining hat SPEEDWEEK euch hier zusammengefasst .