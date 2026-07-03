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Maro Engel eröffnet Norisring-Wochenende mit Bestzeit

Das DTM-Highlight auf dem Norisring ist eröffnet. Die Bestzeit im ersten Training ging an Mercedes-AMG-Routinier Maro Engel im Fahrzeug von WINWARD Racing.

DTM

Maro Engel mit Trainingsbestzeit
Maro Engel mit Trainingsbestzeit
Foto: DTM/Gruppe C Photography
Maro Engel mit Trainingsbestzeit
© DTM/Gruppe C Photography

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Das DTM-Saisonhighlight auf dem Norisring beginnt mit einer Mercedes-AMG-Bestzeit. In seiner letzten Runde fuhr Maro Engel im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 mit einer Rundenzeit von 49,202 Sekunden die Bestzeit.

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Rang zwei belegte Maximilian Paul im Lamborghini Temerario GT3 vom Grasser Racing Team. Nur 0,023 Sekunden fehlten dem Dresdener auf die Bestzeit.

Ben Dörr komplettiert im Dörr Motorsport McLaren die Top-3-Positionen.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Norisring Training 1 (Top 10):

  1. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  2. Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  3. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  4. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  5. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  6. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  7. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  8. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  9. Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  10. Marco Mapelli - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

52

49,202

02

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

19

47

+0,023

03

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

46

+0,103

04

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

48

+0,103

05

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

48

+0,128

06

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

38

+0,148

07

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

49

+0,187

08

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

48

+0,225

09

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

64

51

+0,369

10

Marco Mapelli

Abt Sportsline

Marco Mapelli

Abt Sportsline

10

52

+0,378

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