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Maro Engel mit Bestzeit im zweiten Training der DTM auf dem Lausitzring

Maro Engel fuhr die Bestzeit im zweiten Training der DTM auf dem Lausitzring. Im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 fuhr der Routinier die schnellste Runde vor seinem Markenkollegen Lucas Auer.

DTM

Maro Engel fuhr die Bestzeit im zweiten Training
Maro Engel fuhr die Bestzeit im zweiten Training
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Maro Engel fuhr die Bestzeit im zweiten Training
© DTM//Gruppe C Photography

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Mercedes-AMG schlägt im zweiten Training der DTM auf dem Lausitzring zurück. Maro Engel fuhr im WINWARD Racing-Fahrzeug die Bestzeit. Engel umrundete den Kurs in 1:20.408 Minuten.

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Sein Markenkollege Lucas Auer folgte im Landgraf Motorsport-Boliden mit nur 0,002 Sekunden Abstand auf Engel.

Arjun Maini folgte im Haupt Racing Team Ford auf dem dritten Platz, nachdem er am Vormittag die Bestzeit fuhr.

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Ergebnis DTM Lausitzring Training 2 (Top 10):

  1. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  2. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  3. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  4. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  5. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  6. Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  7. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  8. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  9. Maximilian Paul - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  10. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

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Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

21

1:20,408

02

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

20

+0,002

03

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

23

+0,079

04

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

19

+0,212

05

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

21

+0,225

06

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

64

20

+0,263

07

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

24

+0,302

08

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

22

+0,310

09

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

Maximilian Paul

TGI Team Lamborghini by GRT

19

21

+0,329

10

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

20

+0,332

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