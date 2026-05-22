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Matteo Cairoli fährt im Ferrari die Bestzeit im ersten DTM-Training

Ferrari-Bestzeit im ersten Training der DTM in Zandvoort. Matteo Cairoli setzte die Bestzeit im Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing.

DTM

Matteo Cairoli mit Bestzeit
Matteo Cairoli mit Bestzeit
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Matteo Cairoli mit Bestzeit
© DTM//Gruppe C Photography

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Ferrari-Bestzeit im ersten DTM-Training in Zandvoort. Matteo Cairoli fuhr im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 die Bestzeit im ersten Training auf dem Dünenkurs. Cairoli umrundete den Kurs in 1:34.289 Minuten und fuhr damit seine erste Bestzeit in der DTM.

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Rang zwei sicherte sich Ben Dörr im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3. Auf die Bestzeit hatte Dörr 0,232 Sekunden Rückstand.

Thomas Preining, der den ersten Saisonlauf auf dem Red Bull Ring gewinnen konnte, komplettiert im Manthey Porsche die Top 3-Positionen.

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Im Artikel erwähnt

17 Minuten vor Ende der Sitzung stellte Marco Mapelli seinen ABT Sportsline Lamborghini Temerario GT3 im Bereich der Mastersbocht neben der Strecke ab. Nach einem Reset konnte der italienische Lamborghini-Werksfahrer die Fahrt fortsetzen.

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Ergebnis DTM Zandvoort Training 1 (Top 10):

  1. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  2. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  3. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  4. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  5. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  6. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  7. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  8. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  9. Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  10. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

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HRT Ford Racing

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