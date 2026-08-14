Matteo Cairoli mit erster Trainingsbestzeit bei DTM am Nürburgring
Das DTM-Wochenende auf dem Nürburgring beginnt mit einer Ferrari-Bestzeit. Matteo Cairoli fuhr im ersten Training die Bestzeit im Fahrzeug von Emil Frey Racing.
Ferrari-Bestzeit im ersten DTM-Training auf dem Nürburgring. Im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 umrundete Matteo Cairoli den Kurs in 1:26.144 Minuten und setzte damit die Bestzeit im ersten Schlagabtausch in der Eifel.
Rang zwei sicherte sich Lucas Auer im Mercedes-AMG GT3 von Landgraf Motorsport. 0,053 fehlten dem Österreicher auf die Bestzeit des Italieners.
Marco Mapelli komplettiert im Lamborghini Temerario GT3 von Abt Sportsline die Top-3-Positionen.
Ergebnis (Top 10):
Matteo Cairoli – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3
Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3
Marco Mapelli – Abt Sportsline – Lamborghini Temerario GT3
Marco Wittmann – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
Kelvin van der Linde – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
Luca Engstler – Abt Sportsline – Lamborghini Temerario GT3
Arjun Maini – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Jules Gounon – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Mirko Bortolotti – Grasser Racing Team – Lamborghini Temerario GT3
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand