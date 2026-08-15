Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Tourenwagen

  4. /

  5. DTM

  6. /

  7. News

Werbung

Matteo Cairoli siegt im Rauch der Waldbrände auf dem Nürburgring

Matteo Cairoli gewinnt das erste DTM-Rennen auf dem Nürburgring. Der Ferrari-Pilot setzt sich überlegen im dichten Rauch der Waldbrände in der Eifel durch.

DTM

Matteo Cairoli feiert dritten Saisonsieg
Matteo Cairoli feiert dritten Saisonsieg
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Matteo Cairoli feiert dritten Saisonsieg
© DTM//Gruppe C Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Matteo Cairoli gewinnt das erste DTM-Rennen auf dem Nürburgring. Der Italiener dominiert das Rennen im Emil Frey Racing Ferrari nach Belieben und rammt die Konkurrenz in den Boden. Für Cairoli ist es der dritte Saisonsieg.

Werbung

Werbung

Den zweiten Rang belegt Thomas Preining im Manthey Porsche. Dem 2023er Champion fehlen 9,973 Sekunden auf den siegreichen Ferrari.

Marco Wittmann komplettiert im Schubert Motorsport BMW die Podestergebnisse.

Im Artikel erwähnt

Mirko Bortolotti stellte nach drei Runden seinen Lamborghini Temerario GT3 in der Box ab. In der Startrunde wurde Bortolotti von Marco Mapelli getroffen und musste durch das Kiesbett fahren.

Werbung

Werbung

Mapelli wurde in der vierten Runde in der AMG-Arena von Timo Glock im Heck getroffen und umgedreht. Mapelli fiel ans Ende des Feldes zurück. Der ehemalige Formel-1-Pilot erhielt für den Zwischenfall drei Penalty Laps. Glock beendete das Rennen kurz darauf in der Box, nachdem Mapelli bereits zwei Runden vorher das Rennen beendete.

TV-Programm

Nicki Thiim und Tom Kalender kollidierten nach ca. acht Minuten in der NGK-Schikane. Kalender musste das Fahrzeug kurz darauf in der Box abstellen, da der Mercedes-AMG GT3 zu stark beschädigt wurde. Der Aston-Martin-Werksfahrer Thiim erhielt eine Penalty Lap.

Nach seinem Pflichtboxenstopp wurde Ricardo Feller im Manthey Porsche von Jules Gounon in der ersten Kurve getroffen und umgedreht, weshalb er auch den Reifenstapel traf. Der Eidgenossen konnte die Fahrt zunächst fortsetzen, verlor aber viel Zeit.

In der letzten Runde kollidierten Christian Engelhart und Thierry Vermeulen heftigen in der Bremsphase vor der Veedol-Schikane. Engelhart traf den Ferrari im Heck, ehe beide abgeflogen sind und hart in die Leitplanke einschlugen.

Werbung

Werbung

Ergebnis DTM Nürburgring Rennen 1 (Top 10):

  1. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  2. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  3. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  4. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  5. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  6. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  7. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  8. Luca Engstler - Abt Sportsline - Porsche 911 GT3 R

  9. Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  10. Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Qualifying

  4. 2. Freies Training

  5. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

39

57:05,857

1:26,031

28

02

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

39

+9,973

1:26,733

22

03

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

39

+13,756

1:26,400

16

04

Ben Dörr

Dörr Motorsport

Ben Dörr

Dörr Motorsport

25

39

+14,569

1:26,397

13

05

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

Lucas Auer

Landgraf Motorsport

22

39

+15,373

1:26,684

12

06

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

39

+16,051

1:26,664

10

07

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

39

+21,229

1:26,652

9

08

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

Jules Gounon

Landgraf Motorsport

48

39

+28,514

1:26,534

8

09

Ricardo Feller

Manthey

Ricardo Feller

Manthey

90

39

+37,133

1:26,902

7

10

Bastian Buus

Land Motorsport

Bastian Buus

Land Motorsport

29

39

+38,768

1:26,899

6

Events

Alle DTM Events
  • Vergangen

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  • DTM

    Live

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event

  • Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.09.2026
    Zum Event

  • Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Norisring

    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Oschersleben

    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    24.–26.07.2026
    Zum Event
  3. DTM

    Live

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    14.–16.08.2026
    Zum Event

  4. Sachsenring

    Sachsenring, Deutschland
    10.–12.09.2026
    Zum Event

  5. Hockenheim

    Hockenheimring, Deutschland
    08.–10.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM