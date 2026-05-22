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Matteo Cairoli sorgt für weitere Ferrari-Bestzeit bei DTM in Zandvoort

Matteo Cairoli legt nach: Nach der Bestzeit im ersten Training fuhr er im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 auch im zweiten Training die absolute Bestzeit. Italiener deklassiert Feld um halbe Sekunde.

DTM

Matteo Cairoli mit einer weiteren Trainingsbestzeit
Matteo Cairoli mit einer weiteren Trainingsbestzeit
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Matteo Cairoli mit einer weiteren Trainingsbestzeit
© DTM//Gruppe C Photography

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DTM-Neuzugang Matteo Cairoli schließt einen perfekten Freitag in Zandvoort ab. Im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 setzte der Italiener auch im zweiten Training die Bestzeit. Cairoli, der 2021 der 24h-Rennen auf dem Nürburgring gewann, umrundete den Kurs in 1:33.803 Minuten.

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Thomas Preining fuhr im Manthey Porsche die zweitschnellste Runde. 0,456 fehlten dem Österreicher auf die Bestzeit von Cairoli.

Ben Dörr komplettiert die Top 3-Positionen im McLaren 720S GT3.

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Nach rund 20 Minuten wurde die Sitzung mit der Roten Flagge unterbrochen. Maximilian Paul verlor im Grasser Racing Team Betriebsmittel, woraufhin die Strecke gereinigt werden musste. Für 23 Minuten wurde die Sitzung nach den Reinigungsarbeiten wieder aufgenommen.

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Wenige Minuten nach dem Restart wurde die Sitzung erneut mit der Roten Flagge unterbrochen. Der Grund war dieses Mal allerdings ein skuriler: Ein Zeitnahmefehler brachte die Sitzung zum erliegen.

Ergebnis DTM Training 2 Zandvoort (Top 10):

  1. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  2. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  3. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  4. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  5. Ricardo Feller - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

  6. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  7. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  8. Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  9. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  10. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

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