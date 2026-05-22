Matteo Cairoli sorgt für weitere Ferrari-Bestzeit bei DTM in Zandvoort

DTM-Neuzugang Matteo Cairoli schließt einen perfekten Freitag in Zandvoort ab. Im Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 setzte der Italiener auch im zweiten Training die Bestzeit. Cairoli, der 2021 der 24h-Rennen auf dem Nürburgring gewann, umrundete den Kurs in 1:33.803 Minuten.

Werbung

Werbung

Thomas Preining fuhr im Manthey Porsche die zweitschnellste Runde. 0,456 fehlten dem Österreicher auf die Bestzeit von Cairoli.

Ben Dörr komplettiert die Top 3-Positionen im McLaren 720S GT3.

Nach rund 20 Minuten wurde die Sitzung mit der Roten Flagge unterbrochen. Maximilian Paul verlor im Grasser Racing Team Betriebsmittel, woraufhin die Strecke gereinigt werden musste. Für 23 Minuten wurde die Sitzung nach den Reinigungsarbeiten wieder aufgenommen.

Werbung

Werbung

Wenige Minuten nach dem Restart wurde die Sitzung erneut mit der Roten Flagge unterbrochen. Der Grund war dieses Mal allerdings ein skuriler: Ein Zeitnahmefehler brachte die Sitzung zum erliegen.

Thema der Woche Thema der Woche: Der Schreckens-GP von Barcelona, mehr Frust als Lust Nach dem letzten MotoGP-Rennen hatten auch hartgesottene Fans der Motorrad-WM einiges zu verdauen. Der Drama-GP hinterließ Spuren. Zum Marquez-Zarco-Unfall-Schock kam das vermeidbare Strafen-Chaos. Weiterlesen

Ergebnis DTM Training 2 Zandvoort (Top 10):