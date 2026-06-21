Matteo Cairoli übernimmt mit Sieg DTM-Tabellenführung

Matteo Cairoli ist der erste zweifache Saisonsieger in der diesjährigen DTM-Saison. Im Emil Frey Racing Ferrari gewinnt der Italiener im Glutofen des Lausitzrings und macht damit im Titelkampf einen großen Schritt, da er mit dem Triumph die Tabellenführung übernimmt.

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Nicki Thiim belegt im Comtoyou Racing Aston Martin den zweiten Rang, nur 0,413 Sekunden fehlten dem Dänen am Rennende auf den siegreichen Ferrari.

Finn Wiebelhaus komplettiert im Haupt Racing Team Ford die Podestränge. Für den amtierenden ADAC GT Masters-Meister ist es das erste Podestergebnis in der DTM.

In der zweiten Runde wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Es mussten Trümmerteile von der Strecke entfernt werden, da auf der Start-Ziel-Geraden Trümmerteile lagen, die Maximilian Paul verlor. Durch die Neutralisierung wurde das Rennen um eine Runde verlängert.

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Die WINWARD-Mechaniker hielten beim ersten Pflichtboxenstopp von Maro Engel ein Rad nicht dauerjaft fest, so dass Engel eine Penalty Lap absolvieren musste. Das selbe Vergehen machte das Team auch bei Jules Gounon, so dass er die identische Strafe erhielt.

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen

Ergebnis DTM Lausitzring Rennen 2 (Top 10):