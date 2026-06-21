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Matteo Cairoli übernimmt mit Sieg DTM-Tabellenführung

Matteo Cairoli feiert im zweiten Lauf der DTM auf dem Lausitzring seinen zweiten Saisonsieg. Der Italiener übernimmt damit im Ferrari 296 GT3 der Emil Frey Racing-Mannschaft die Meisterschaftsführung.

DTM

Zweiter DTM-Sieg für Matteo Cairoli
Zweiter DTM-Sieg für Matteo Cairoli
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Zweiter DTM-Sieg für Matteo Cairoli
© DTM//Gruppe C Photography

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Im Artikel erwähnt

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Matteo Cairoli ist der erste zweifache Saisonsieger in der diesjährigen DTM-Saison. Im Emil Frey Racing Ferrari gewinnt der Italiener im Glutofen des Lausitzrings und macht damit im Titelkampf einen großen Schritt, da er mit dem Triumph die Tabellenführung übernimmt.

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Nicki Thiim belegt im Comtoyou Racing Aston Martin den zweiten Rang, nur 0,413 Sekunden fehlten dem Dänen am Rennende auf den siegreichen Ferrari.

Finn Wiebelhaus komplettiert im Haupt Racing Team Ford die Podestränge. Für den amtierenden ADAC GT Masters-Meister ist es das erste Podestergebnis in der DTM.

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Im Artikel erwähnt

In der zweiten Runde wurde das Safety Car auf den Kurs gerufen. Es mussten Trümmerteile von der Strecke entfernt werden, da auf der Start-Ziel-Geraden Trümmerteile lagen, die Maximilian Paul verlor. Durch die Neutralisierung wurde das Rennen um eine Runde verlängert.

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Die WINWARD-Mechaniker hielten beim ersten Pflichtboxenstopp von Maro Engel ein Rad nicht dauerjaft fest, so dass Engel eine Penalty Lap absolvieren musste. Das selbe Vergehen machte das Team auch bei Jules Gounon, so dass er die identische Strafe erhielt.

Ergebnis DTM Lausitzring Rennen 2 (Top 10):

  1. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  2. Nicki Thiim - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  3. Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  4. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  5. Mirko Bortolotti - Grasser Racing Team - Lamborghini Temerario GT3

  6. Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Temerario GT3

  7. Kelvin van der Linde - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  8. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  9. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3

  10. Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

Matteo Cairoli

Emil Frey Racing

14

42

58:55,357

1:20,669

27

02

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

Nicki Thiim

Comtoyou Racing

7

42

+0,413

1:20,601

21

03

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

Finn Wiebelhaus

HRT Ford Racing

64

42

+5,392

1:20,756

16

04

Arjun Maini

HRT Ford Racing

Arjun Maini

HRT Ford Racing

36

42

+8,118

1:20,423

16

05

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

Mirko Bortolotti

TGI Team Lamborghini by GRT

63

42

+8,607

1:21,000

11

06

Luca Engstler

Abt Sportsline

Luca Engstler

Abt Sportsline

130

42

+17,956

1:21,224

10

07

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

Kelvin van der Linde

Schubert Motorsport

3

42

+21,427

1:20,678

9

08

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

Maro Engel

Mercedes-AMG Team Ravenol

80

42

+25,406

1:21,020

8

09

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

Marco Wittmann

Schubert Motorsport

11

42

+26,399

1:21,555

7

10

Thomas Preining

Manthey

Thomas Preining

Manthey

91

42

+28,952

1:21,541

6

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