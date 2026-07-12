Maximilian Paul hat nach schweren Unfall Krankenhaus verlassen

Der erste DTM-Lauf auf dem Norisring wurde von einem Horrorunfall verwickelt. Maximilian Paul verlor beim Anbremsen auf die Grundig-Kehre auf einer Ölspur die Kontrolle über seinem Lamborghini Temerario GT3, schlug heftig in die Barriere ein und traf daraufhin Kelvin van der Linde mit hohen Tempo in der Fahrertür, ehe er in den Reifenstapel der ersten Kurve einschlug.

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Beim Lamborghini-Werksfahrer aus Dresden wurde eine Unterschenkelfraktur festgestellt, bei der ihm das Schien- und Wadenbein gebrochen ist. Zudem erlitt er eine Verletzung an einem Lendenwirbel. Paul wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag bereits operiert und befindet sich auf dem Weg der Besserung.

Der Unfall war für mich ein großer Rückschlag. Mein Dank gilt allen Ersthelfern und den Ärzten, die mich so hervorragend betreut haben. Nun gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Ich ziehe mich bis auf Weiteres zurück, um mich um meinen Körper und meine Gesundheit zu kümmern, und werde bald wieder voll angreifen. Die nächsten Tage bin ich noch im Krankenhaus, anschließend geht es für mich in die Reha. Ich weiß die Unterstützung meiner Familie, meines Teams, meiner Freunde und aller, die aktuell an mich denken, sehr zu schätzen und werde mich in der kommenden Zeit bewusst auf diesen Support und meine Heilung fokussieren. Ich danke euch allen von Herzen für die vielen netten Worte und Genesungswünsche. Sie geben mir Kraft und stärken mich auf meinem Weg zurück“, so äußerte sich Maximilian Paul nach dem Unfall.

Am Freitag verließ der Dresdener nun die Klinik, wie seine Freundin Patricija Stalidzane bildlich in ihrer Instagram-Story veröffentlichte. Paul hielt dabei die Krücken für das Bild in die Luft und ging selbstständig. Ob der junge Sachse in diesem Jahr nochmal in der DTM antreten wird, ist derzeit noch offen. Teamchef Gottfried Grasser zeigte sich dazu am Norisring skeptisch.

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