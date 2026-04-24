McLaren-Bestzeit: Ben Dörr schnellster im ersten Training
Ben Dörr fuhr die Bestzeit im ersten DTM-Training auf dem Red Bull Ring. Der McLaren-Fahrer fuhr im Dörr Motorsport 720S GT3 eine überlegene Trainingsbestzeit.
Ben Dörr macht dort weiter, wo er beim Vortest der DTM auf dem Red Bull Ring aufhörte. Der Frankfurter fuhr im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 die Bestzeit. Der Youngster umrundete den Kurs in 1:28.567 Minuten,
Lucas Auer fuhr im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 die zweitschnellste Runde. Auer hatte dabei 0,202 Sekunden Rückstand auf Dörr.
Jules Gounon komplettiert in der Mann-Filter-Mamba die Top-3-Positionen.
Ergebnis DTM Red Bull Ring Training 1 (Top 10):
Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R
Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R
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