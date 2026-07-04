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McLaren-Schock: Ben Dörr nach starkem Qualifying disqualifiziert

Ben Dörr verliert den starken vierten Startplatz für den ersten DTM-Lauf auf dem Norisring. Der Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 wurde aufgrund von 8,5 Kilogramm Untergewicht disqualifiziert.

Jonas Plümer

Von

DTM

Ben Dörr disqualifiziert
Ben Dörr disqualifiziert
Foto: DTM
Ben Dörr disqualifiziert
© DTM

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Ben Dörr verliert den starken vierten Startplatz für den ersten DTM-Lauf auf dem Norisring. Die Sportkommissare nahmen den Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 nach dem Zeittraining aus der Wertung, so dass er vom 21. und letzten Startplatz ins Rennen gehen wird.

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Nach dem Qualifying stellten die technischen Komissare fest, dass das Fahrzeug von Dörr Motorsport nicht das vorgeschriebene Mindestgewicht erreichte und somit nicht dem Reglement entsprach.

Insgesamt hatte das Fahrzeug von Ben Dörr ein Untergewicht von 8,5 Kilogramm.

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