Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Tourenwagen
  4. /
  5. DTM
  6. /
  7. News
Werbung
Mercedes-AMG-Ass Maro Engel siegt und ist neuer DTM-Tabellenführer
Maro Engel gewinnt den zweiten DTM-Lauf auf dem Red Bull Ring überlegen. Der WINWARD Racing-Pilot übernimmt damit auch die Tabellenführung nach dem ersten Rennwochenende der DTM.
DTM
Maro Engel siegt und ist neuer TabellenführerMaro Engel siegt und ist neuer TabellenführerFoto: DTM//Gruppe C Photography
Maro Engel siegt und ist neuer Tabellenführer© DTM//Gruppe C Photography
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Der Sieger des zweiten DTM-Rennens heißt Maro Engel. Der WINWARD Racing-Pilot gewinnt den zweiten Lauf auf dem Red Bull Ring, nachdem er beim ersten Pflichtboxenstopp die Führung übernahm. Mit dem Triumph konnte das Mercedes-AMG-Ass die Tabellenführung übernehmen.
Werbung
Werbung
Rang zwei belegt Marco Wittmann im Schubert Motorsport BMW M4 GT3. Auf den siegreichen Mercedes-AMG GT3 fehlten dem zweimaligen Champion 4,857 Sekunden. Lucas Auer komplettiert im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 die Podestränge.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Ergebnis DTM Red Bull Ring Rennen 2 (Top 10):
  1. Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
  2. Marco Wittmann – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
  3. Lucas Auer – Landgraf Motorsport – Mercedes-AMG GT3
  4. Jules Gounon – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
  5. Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
  6. Kelvin van der Linde – Schubert Motorsport – BMW M4 GT3
  7. Ben Dörr – Dörr Motorsport – McLaren 720S GT3
  8. Finn Wiebelhaus – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
  9. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
  10. Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R
Werbung
Werbung
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • DTM
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Maro Engel
Mercedes-AMG Team Winward
44
2
Lucas Auer
-
37
3
Marco Wittmann
-
31
4
Thomas Preining
Team Manthey
29
5
Nicki Thiim
Abt Sportsline
17
6
Finn Wiebelhaus
-
15
7
Arjun Maini
HRT Ford Performance
14
8
Jules Gounon
-
13
9
Tom Kalender
-
13
10
Kelvin van der Linde
Audi Sport Team WRT
13
Mehr laden
EventsAlle DTM Events
  • DTM
    Live
    Red Bull Ring
    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event
  • Zandvoort
    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Lausitzring
    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Norisring
    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  • Oschersleben
    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event
  1. DTM
    Live
    Red Bull Ring
    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event
  2. Zandvoort
    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Lausitzring
    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  4. Norisring
    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  5. Oschersleben
    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event
Tourenwagen NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM