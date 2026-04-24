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Mercedes-AMG-Dominanz in Qualifying-Simulation der DTM

Das zweite DTM-Training auf dem Red Bull Ring fand als Qualifying-Simulation statt. Mercedes-AMG dominiert dieses nach Belieben. Lucas Auer mit der schnellsten Runde bei AMG-Dreifachführung.

Jonas Plümer

Von

DTM

Lucas Auer
Lucas Auer
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Lucas Auer
© DTM//Gruppe C Photography

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Das zweite Training der DTM wurde als Qualifying-Simulation durchgeführt, bei dem die BoP überprüft werden sollte. Die 20-minütige Sitzung wurde von Mercedes-AMG dominiert. Lucas Auer fuhr im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 mit einer Rundenzeit von 1:28.204 Minuten die Bestzeit.

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Mit 0,004 Sekunden Rückstand folgte Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 auf Rang zwei.

Maro Engel komplettierte im zweiten WINWARD Mercedes die Top-3-Positionen.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis DTM Red Bull Ring Training 2 (Top 10):

  1. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  2. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  3. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  4. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  5. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  6. Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  7. Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  8. Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  9. Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  10. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

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