Mercedes-AMG-Dominanz in Qualifying-Simulation der DTM
Das zweite DTM-Training auf dem Red Bull Ring fand als Qualifying-Simulation statt. Mercedes-AMG dominiert dieses nach Belieben. Lucas Auer mit der schnellsten Runde bei AMG-Dreifachführung.
Das zweite Training der DTM wurde als Qualifying-Simulation durchgeführt, bei dem die BoP überprüft werden sollte. Die 20-minütige Sitzung wurde von Mercedes-AMG dominiert. Lucas Auer fuhr im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 mit einer Rundenzeit von 1:28.204 Minuten die Bestzeit.
Mit 0,004 Sekunden Rückstand folgte Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 auf Rang zwei.
Maro Engel komplettierte im zweiten WINWARD Mercedes die Top-3-Positionen.
Ergebnis DTM Red Bull Ring Training 2 (Top 10):
Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R
Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
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