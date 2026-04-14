Mercedes-AMG setzt erste Test-Bestzeit mit Jules Gounon

Mercedes-AMG-Bestzeit in der ersten DTM-Testsession auf dem Red Bull Ring. Jules Gounon fuhr in der Mann-Filter-Mamba von WINWARD Racing die Bestzeit. Der Franzose, der unter Flagge von Andorra startet, umrundete den Kurs in 1:28.217 Minuten.

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Mit 0,137 Sekunden Rückstand folgte Thomas Preining im Manthey Porsche auf dem zweiten Platz.

Komplettiert werden die Top 3 von einem weiteren Lokalmatador: Lucas Auer im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3.

Die Sitzung misste einmal unterbrochen werden. Der Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 rollte mit technischen Problemen aus und musste geborgen werden.

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Ergebnis (Top 10):

Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3 Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3 Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3 Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3 Ricardo Feller - Manthey - Porsche 911 GT3 R Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3 Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R