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Mercedes-AMG setzt erste Test-Bestzeit mit Jules Gounon

Die erste Bestzeit beim DTM-Test auf dem Red Bull Ring geht an Mercedes-AMG. GT3-Ass Jules Gounon fuhr in der Mann-Filter-Mamba von WINWARD Racing die schnellste Rundenzeit.

Jonas Plümer

Von

DTM

Jules Gounon
Jules Gounon
Foto: DTM//Gruppe C Photography
Jules Gounon
© DTM//Gruppe C Photography

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Mercedes-AMG-Bestzeit in der ersten DTM-Testsession auf dem Red Bull Ring. Jules Gounon fuhr in der Mann-Filter-Mamba von WINWARD Racing die Bestzeit. Der Franzose, der unter Flagge von Andorra startet, umrundete den Kurs in 1:28.217 Minuten.

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Mit 0,137 Sekunden Rückstand folgte Thomas Preining im Manthey Porsche auf dem zweiten Platz.

Komplettiert werden die Top 3 von einem weiteren Lokalmatador: Lucas Auer im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3.

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Im Artikel erwähnt

Die Sitzung misste einmal unterbrochen werden. Der Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 rollte mit technischen Problemen aus und musste geborgen werden.

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Ergebnis (Top 10):

  1. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  2. Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  3. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  4. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  5. Timo Glock - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  6. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3

  7. Ricardo Feller - Manthey - Porsche 911 GT3 R

  8. Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3

  9. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  10. Bastian Buus - Land-Motorsport - Porsche 911 GT3 R

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