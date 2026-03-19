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Mercedes-AMG verkündet Fahrzeugdesigns für DTM-Saison 2026

Mit neuen und bestehenden Partnern wird Mercedes-AMG in die DTM-Saison 2026 starten. Die Marke aus Affalterbach hat nun die Fahrzeugdesigns für das anstehende Rennjahr veröffentlicht.

Jonas Plümer

Von

DTM

Die Mercedes-AMG für die DTM-Saison 2026
Die Mercedes-AMG für die DTM-Saison 2026
Foto: Mercedes-AMG
Die Mercedes-AMG für die DTM-Saison 2026
© Mercedes-AMG

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Mercedes-AMG Motorsport präsentiert die DTM-Designs, mit denen die Performance-Teams in der Saison 2026 an den Start gehen. Die vier Mercedes-AMG GT3 werden von den Teams Landgraf Motorsport und Winward Racing eingesetzt. Für das Mercedes-AMG Team Landgraf gehen Lucas Auer (AUT) und Tom Kalender (GER) ins Rennen. Maro Engel (GER) tritt unter der Nennung Mercedes-AMG Team RAVENOL an, Jules Gounon (FRA) unter der Nennung Mercedes-AMG Team MANN-FILTER. Neben den Pflichtsponsoren der Serie sowie der Partnerline von Mercedes-AMG Motorsport – bestehend aus den Logos der Official Partners adidas, OMP und RAVENOL – gehen alle vier Mercedes-AMG GT3 mit individuellen und vielfältigen Designkonzepten an den Start.

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Mercedes-AMG Team Landgraf #22 im adidas-Design

Der Österreicher Lucas Auer, der 2026 in seine elfte DTM-Saison geht, startet in einem Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 22. Sein Fahrzeug tritt in einem eigens für die DTM entwickelten Design an, das Mercedes-AMG Motorsport gemeinsam mit seinem Official Partner adidas entworfen hat. Der Mercedes-AMG GT3 erscheint in adidas Originals Blue mit den drei markentypischen weißen Streifen. Die Livery ist an den ikonischen Schuhkarton der Sport- und Lifestyle-Marke aus Herzogenaurach angelehnt. «Das adidas-Design ist wirklich besonders und sticht sofort ins Auge. Es macht Spaß, so ein Auto zu fahren», sagt Lucas Auer.

Das Fahrzeug von Lucas Auer
Das Fahrzeug von Lucas Auer
Foto: Mercedes-AMG
Das Fahrzeug von Lucas Auer
© Mercedes-AMG

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Mercedes-AMG Team Landgraf #84 im febi-Design

Tom Kalender – weiterhin der jüngste Fahrer im Feld der DTM – tritt mit seinem Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 84 in einem rot-weißen Design des Ersatzteilspezialisten febi an. Die Marke gehört zur Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG und ist Teil der weltweit agierenden bilstein group. febi gilt als einer der Pioniere im internationalen Ersatzteilmarkt. In der Saison 2026 feiert febi sein Debüt in der DTM. Für Tom Kalender ist es zugleich die zweite DTM-Saison in der noch jungen Motorsportkarriere des Mercedes-AMG Junior-Fahrers. «Ich finde das Design richtig gelungen – die Farben passen perfekt zusammen und fallen sofort auf», kommentiert Tom sein Design.

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Das Fahrzeug von Tom Kalender
Das Fahrzeug von Tom Kalender
Foto: Mercedes-AMG
Das Fahrzeug von Tom Kalender
© Mercedes-AMG

Mercedes-AMG Team MANN-FILTER #48 im «Mamba»-Design

Jules Gounon geht zum zweiten Mal in Folge mit der ikonischen «Mamba» in der DTM an den Start. Der Mercedes-AMG GT3 trägt die Startnummer 48. MANN-FILTER engagiert sich bereits seit 2012 im Motorsport. Das markante gelb-grüne Design mit Schlangenhautapplikationen und scharfen Zähnen wurde 2015 erstmals eingesetzt und hat sich seitdem zu einem der ikonischsten Designs im internationalen Motorsport entwickelt. Jules Gounon: «Ich liebe jedes Detail der Mamba. Sie ist eines der ikonischsten Designs bei Mercedes-AMG Motorsport – ich hoffe, dass wir sie zum Ende des Jahres noch ikonischer machen kann.»

Das Fahrzeug von Jules Gounon
Das Fahrzeug von Jules Gounon
Foto: Mercedes-AMG
Das Fahrzeug von Jules Gounon
© Mercedes-AMG

Mercedes-AMG Team RAVENOL #80 im Jubiläums-Design

Das Design des Mercedes-AMG GT3 #80 wurde über den Winter weiterentwickelt. In den kreativen Prozess war auch Rainer Engel involviert, der Vater von Maro Engel, der als Modedesigner gearbeitet hat. Die Grundfarben bleiben erhalten, jedoch wird die Kraft und Agilität des Fahrzeugs durch das Symbol eines Geparden – dem schnellsten Landtier der Welt – unterstrichen. Die Startnummer 80, die für Maro Engel in der DTM ebenfalls neu ist, ist eine Hommage an das 80-jährige Bestehen des Schmierstoffherstellers RAVENOL. Das Unternehmen aus Werther wurde im Jahr 1946 gegründet. «Ich freue mich sehr, mit einem Design an den Start zu gehen, an dem auch mein Vater mitgearbeitet hat. Das macht das Ganze sehr besonders», sagt Maro Engel.

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Das Fahrzeug von Maro Engel
Das Fahrzeug von Maro Engel
Foto: Mercedes-AMG
Das Fahrzeug von Maro Engel
© Mercedes-AMG

Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes-AMG Motorsport: «Die DTM ist eine Plattform, auf der sich Performance, Marken und Partnerschaften optimal verbinden. Unsere vier Mercedes-AMG GT3 treten 2026 mit individuellen Designs an, die Aufmerksamkeit erzeugen und klare Markenbotschaften transportieren. Gemeinsam mit den Mercedes-AMG Motorsport Partnern adidas und RAVENOL sowie den Teampartnern febi und MANN-FILTER zeigen wir unterschiedliche Facetten unserer Markenwelt – von moderner Streetwear-Ästhetik über klassische Motorsport-DNA bis hin zum künstlerischen Motiv. So wird jedes Fahrzeug zu einem eigenständigen Kommunikationsmedium und zugleich Teil einer konsistenten Gesamtstrategie.»

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