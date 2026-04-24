Mercedes-AMG-Youngster Tom Kalender mit Bestzeit im dritten DTM-Training
Tom Kalender setzte im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 die Bestzeit im dritten DTM-Training auf dem Red Bull Ring. Mercedes-AMG bestimmt weiterhin das Geschehen in der Steiermark.
Tom Kalender ließ den Mercedes-AMG GT3 fliegen
Tom Kalender schloss erstmals eine offizielle DTM-Sitzung auf Position eins ab. Der 2024er ADAC GT Masters-Meister umrundete den Kurs im Landgraf Motorsport Mercedes-AMG GT3 in 1:28.841 Minute.
Rang zwei belegte Jules Gounon im WINWARD Racing Mercedes. 0,043 Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit seines Markenkollegen. Ben Dörr komplettiert im Dörr Motorsport McLaren 720S GT3 die Top 3-Positionen.
Nach 13 Minuten musste die Sitzung mit der roten Flagge unterbrochen werden. Nach einem Defekt an der Federung an der rechten Hinterachse fuhr der Comtoyou Racing Aston Martin von Nicki Thiim einige Teile, welche von der Strecke geborgen werden mussten.
Ergebnis DTM Red Bull Ring Training 3 (Top 10):
  1. Tom Kalender - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
  2. Jules Gounon - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
  3. Ben Dörr - Dörr Motorsport - McLaren 720S GT3
  4. Lucas Auer - Landgraf Motorsport - Mercedes-AMG GT3
  5. Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
  6. Arjun Maini - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
  7. Thomas Preining - Manthey - Porsche 911 GT3 R
  8. Finn Wiebelhaus - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
  9. Matteo Cairoli - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
  10. Marco Wittmann - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
  3. Konstrukteure
202520242023
Pos
Fahrer
Punkte
1
Ayhancan Güven
192
2
Lucas Auer
188
3
Maro Engel
184
4
Thomas Preining
182
5
Marco Wittmann
170
6
René Rast
169
7
Jordan Pepper
164
8
Jack Aitken
162
9
Jules Gounon
142
10
Thierry Vermeulen
102
EventsAlle DTM Events
  • DTM
    Live
    Red Bull Ring
    Red Bull Ring, Österreich
    23.–26.04.2026
    Zum Event
  • Zandvoort
    Circuit Zandvoort, Niederlande
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Lausitzring
    EuroSpeedway Lausitz, Deutschland
    19.–21.06.2026
    Zum Event
  • Norisring
    Norisring, Deutschland
    02.–04.07.2026
    Zum Event
  • Oschersleben
    Motorsport Arena Oschersleben, Deutschland
    23.–02.07.2026
    Zum Event
