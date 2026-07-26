Mirko Bortolotti sorgt für Debütsieg des Lamborghini Temerario GT3 in DTM

Erstmals gewinnt der Lamborghini Temerario GT3 in der DTM! Der 2024er DTM-Champion gewinnt vom Fahrzeug vom Grasser Racing Team durch eine perfekte Boxenstoppstrategie und einem schnellen zweiten Pflichtstopp. Bortolotti setzte sich vom sechsten Startplatz durch.

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Rang zweu belegt Tabellenführer Maro Engel im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3. Auf den siegreichen Lamborghini fehlten dem Tabellenführer 3,027 Sekunden.

Durch einen Fehler beim zweiten Stopp verlor Thomas Preining die Führung und dem fast sicher geglaubten Sieg. Der Österreicher komplettierte schlussendlich die Podestränge, nachdem er in den letzten Runden sich hart gegen Marco Wittmann verteidigen musste.

Nach rund einer halben Stunde setzte leichter Regen in der Motorsport Arena Oschersleben ein. Doch zunächst war es zu wenug Regen, um das Asphaltband in eine Rutschbahn zu verwandeln. Der Niederschlag hörte zudem auch auch nach wenigen Minuten wieder auf.

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Ergebnis DTM Oschersleben Rennen 2 (Top 10):

Thema der Woche Startpremiere gelungen: Mehr Platz im Grid, Zustimmung von allen Seiten Beim Deutschland-GP kam erstmals die frisch beschlossene MotoGP-Startaufstellung mit mehr Sicherheitsabstand zum Einsatz. Das Ergebnis gibt den Verantwortlichen recht, Zustimmung von allen Seiten. Weiterlesen